المنتخب المغربي يحقق رقما قياسيا جديدا بعد فوزه على إستونيا ﻿

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم رقما قياسيا جديدا ، بعد فوزه يومه السبت ، على منتخب إستونيا بثلاثة أهداف لواحد ، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

شوف سبور

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم رقما قياسيا جديدا ، بعد فوزه يومه السبت ، على منتخب إستونيا بثلاثة أهداف لواحد ، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأكمل أسود الأطلس سلسلة مباراته ال18 بدون تعرضه لأي هزيمة ، كأكثر منتخب عربي يحقق هذه السلسلة، علما أنه سجل 43 هدفا خلال 18 مباراة.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.، حيث سيجرى مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد .