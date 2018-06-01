فيفا يعلن عن تغيير في طريقة التصويت على الملفين المرشحين لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، عن تغيير طريقة التصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026، الحدث الرياضي الذي سيعرف مشاركة 48 منتخبا، وهي العملية التي ستجري في العاصمة الروسية موسكو، في

'' شوف سبور''

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، عن تغيير طريقة التصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026، الحدث الرياضي الذي سيعرف مشاركة 48 منتخبا، وهي العملية التي ستجري في العاصمة الروسية موسكو، في 13 يونيو الجاري خلال المؤتمر 68 لـ''الفيفا''.

وأفاد ذات المصدر، أن عملية التصويت ستعرف تحديد البلد الفائز بشرف استضافة كأس العالم 2026، بمشاركة جميع الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، وعددها 211 اتحادا يستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة، وهي المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك وكندا ،التي قدمت ملفا مشتركا .

ومن بين 207 اتحادا كرويا، التي يحق لها التصويت يكفي المغرب الحصول على 104 صوتا ليفوز بتنظيم البطولة، خلال الجلسة العمومية التي ستعقد يوم 13 يونيو الجاري للإعلان عن البلد المنظم للمونديال ، علما بأن القارة السمراء وحدها لها 53 صوتا.

وأصبحت الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' هي الوحيدة التي ستحسم في الدولة التي ستحتضن نهائيات 2026 ، عوض أعضاء المكتب التنفيذي الـ24 كما كان عليه الامر سابقا. كما منحت اللجنة التقنية للتقييم ''تاسك فورس'' الملف المغربي 2.7 نقاط من أصل 5، وذلك بعد الزيارة التفتيشية التي قامت بها شهر أبريل الماضي، في حين حصل الملف الأمريكي الشمالي على تنقيط 4 من أصل 5.



وستسمح ''الفيفا'' يوم 13 يونيو، خلال مؤتمرها للمرشحين تقديم ملفيهما في 15 دقيقة لكل ملف، سيفتح بعدها نقاش لكل الحاضرين من أجل توضيح النقط العالقة، قبل أن يتم إغلاق النقاش والتوجه نحو التصويت الذي سيكون حاسما وبطريقة إلكترونية.

وستكون كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' أمام خياري التصويت لأحد الملفين المغربي أو الأمريكي المشترك.

و في حال رفض أحد الأعضاء التصويت لأي طرف، يعد صوته لاغيا ، والنتائج ستكون مكشوفة وعلنية على الشاشة الكبرى في قاعة المؤتمر وعلى موقع ''الفيفا'' الرسمي.

وستكشف الشاشة كل تفاصيل عملية التصويت، والتي في حال حصل أحد الملفين على أزيد من 50 في المائة من الأصوات سيعتبر فائزا بتنظيم مونديال 2026.

أما في حالة التعادل في الأصوات فستلجأ ''الفيفا''، إلى النقط المحصل عليها في تقييم اللجنة التقنية لحسم الفائز بتنظيم المونديال.

ووفقا للاقتراح الذي قدمه مكتب مجلس الفيفا من أجل توسيع قاعدة المنتخبات المشاركة في النهائيات بداية من 2026 ستحصل أوروبا على 16 مقعدا مباشرا ، وإفريقيا على 9 وآسيا 8 وأمريكا الجنوبية 6 والكونكاكاف 6 مقاعد، ومقعد واحد لأوقيانوسيا إضافة لملحق من ست فرق ستتنافس على بطاقتين أخريين ، وستتأهل الدولة المضيفة مباشرة لكن مكانها سيخصم من حصة اتحادها القاري. وفي الجزء الأكثر ابتكارا في الاقتراح ذكر الفيفا أن آخر مقعدين سيتحددان عن طريق بطولة من ست فرق ستقام في الدولة المستضيفة لكأس العالم في نونبر الذي يسبق النهائيات.

ويشارك في هذه البطولة فريق واحد من كل اتحاد قاري باستثناء أوروبا إضافة لفريق إضافي من قارة الدولة المضيفة. يذكر أن الاتحاد الدولي كان قرر في يناير الفارط زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48.