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رونار : المغرب دولة أوروبية تقع في إفريقيا

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 21:05 رونار : المغرب دولة أوروبية تقع في إفريقيا | سبور
رونار : المغرب دولة أوروبية تقع في إفريقيا
قال مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، أن المغرب بلد متطور ، يشبه كثيرا دول أوروبا، من حيث البنية التحتية، مضيفا أنه يختلف كذلك كثيرا عن باقي دول القارة الإفريقية.

شوف سبور

قال مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، أن المغرب بلد متطور ، يشبه كثيرا دول أوروبا، من حيث البنية التحتية، مضيفا أنه يختلف كذلك كثيرا عن باقي دول القارة الإفريقية.

وأضاف هيرفي رونار ، في تصريحات لصحيفة ''La Repubblica'': '' القارة الإفريقية لها خصائص مختلفة عن تلك الموجودة في شمال إفريقيا، فهناك انطباع لدى الجميع أن كل شيء سيء في القارة ، وأنه لا يوجد شيء حديث وهذا الاعتقاد غالبا ما يكون خاطئا''.

وأوضح المدرب الفرنسي : ''في المغرب يوجد كل ما يمكن أن تجده في أوروبا، حيث يتطور بشكل كبير ومستمر'' قائلا : المغرب دولة أوروبية تقع في إفريقيا

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شوفتي في المغرب الدارالبيضاء هيرفي رونار المنتخب المغربي

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