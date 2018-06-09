 الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه أنصار ولد الرشيد ﻿
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الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه أنصار ولد الرشيد | بوليتيك

الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه

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الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه أنصار ولد الرشيد

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 21:01 الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه أنصار ولد الرشيد | بوليتيك
الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه أنصار ولد الرشيد
بالرغم من إنعقاد مؤتمر جمعية الشغيلة يوم 6 يونيو الجاري وانتخاب ناصر بنحميدوش رئيسا مع مكتب مسير.. وبالرغم من حصولهم على حكم استعجالي يبطل مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده اليوم السبت بالمركز الوطني

شوف تيفي:

بالرغم من إنعقاد مؤتمر جمعية الشغيلة يوم 6 يونيو الجاري وانتخاب ناصر بنحميدوش رئيسا مع مكتب مسير.. وبالرغم من حصولهم على حكم استعجالي يبطل مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده اليوم السبت بالمركز الوطني مولاي رشيد ببوزنيقة، إلا أن مايسمى باللجنة التحضيرية لجمعية الشغيلة الذراع الجمعوي العمالي لحزب الاستقلال قررت التحدي وأعلنت في بلاغ لها انعقاد مؤتمرها الوطني العام التاسع تحت شعار: الشباب دعامة أساسية لترسيخ الحريات النقابية، بحضور 500 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف جهات المملكة، في الفترة ما بين 9و 10 يونيو 2018 بالمركزي الوطني مولاي رشيد للطفولة والشباب، حسب ماجاء في بلاغ اللجنة التحضيرية.

وسيترأس النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال و عمر عباسي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية الجلسة الافتتاحية اليوم السبت 9 يونيو 2018 انطلاقا من الساعة 4 والنصف بعد الزوال بمقر المركز الوطني مولاي رشيد ببوزنيقة.

وهذا يعني أن جمعية الشغيلة ستسير بمكتبين ورأسين إن مضى المؤتمر المنعقد اليوم في أشغاله وانتخب رئيسا ومكتبا مسيرا..حيث يروج اسم توفيق البوزيدي لرئاسة الجمعية..

 

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شـــوف تيفي المغرب بنحميدوش حزب الاستقلال ميارة شبيبة نزار بركة-

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