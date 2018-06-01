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غليان في دهاليز وزارة الخارجية والتعاون بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لما يناهز سنتين

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 20:58 غليان في دهاليز وزارة الخارجية والتعاون بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لما يناهز سنتين | بوليتيك
غليان في دهاليز وزارة الخارجية والتعاون بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لما يناهز سنتين
أكدت مصادر مطلعة أن حالة من الغضب والغليان تشهدها مصالح وزارة الخارجية والتعاون، بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2018، وهو ما يظهر حالة من التخبط والعشوائية التي تغرق فيها بعض

شوف تيفي

أكدت مصادر مطلعة أن حالة من الغضب والغليان تشهدها مصالح وزارة الخارجية والتعاون، بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2018، وهو ما يظهر حالة من التخبط والعشوائية التي تغرق فيها بعض مديريات الوزارة، حسب ذات المصادر، حيث تأخر بشكل غير مبرر الإعلان عن النتائج الخاصة بامتحانات الحركة الانتقالية والإعلان عن المدراء الجدد رغم إجراء مباريات التباري قبل سنتين.

والنتيجة حسب ما توصلت له شوف تيفي، هي أن مديريات تستمر في العمل بدون رؤساء، مثل مديرية الموارد البشرية التي بات يسيرها منذ أزيد من سنتين رئيس قسم الموارد البشرية، في حين ينتظر الإعلان عن المدير الجديد لمديرية الموارد البشرية، مما يجعل هذه المديرية تتخبط في مشاكل تدبير شؤون الموظفين وفي ضعف مستوى القرار وصيغة المراسلات، وتأخير غير مبرر للحركة الانتقالية وغيرها من الاشكاليات ولعل أهمها هو ضعف الإقبال على الحركية كل سنة ما عدا تلك المرتبطة بالخارج، حيث يجبر الموظفون على الالتحاق بالخارج واتخاذ عقوبات في حقهم حال الرفض..وهو ما انعكس بشكل أو بآخر على تسيير دواليب الوزارة، في ظل غياب نقابة تتولى الدفاع عن مصالح الموظفين..تؤكد مصادرنا.

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شــوف تيفي المغرب وزارة الخارجية أطــر الدفاع مصالح اللمملكة

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