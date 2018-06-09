 عاجل...احتراق سيارة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير ''صور حصرية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية التي تصل إلى روسيا | بووز

فيديو : المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية التي تصل إلى روسيا

الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه أنصار ولد الرشيد | بوليتيك

الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه

ملخص مباراة تونس واسبانيا | استعدادات كأس العالم HD | بووز

ملخص مباراة تونس واسبانيا | استعدادات كأس العالم HD

غليان في دهاليز وزارة الخارجية والتعاون بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لما يناهز سنتين | بوليتيك

غليان في دهاليز وزارة الخارجية والتعاون بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لما يناهز

عاجل...احتراق سيارة بالقرب من ملعب أدرار بأكادير صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل...احتراق سيارة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير ''صور حصرية''

عندو 70 عام..أكبر واحد دوز الباك فالمغرب‎ | بووز

عندو 70 عام..أكبر واحد دوز الباك فالمغرب‎

الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش | بوليتيك

الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش

فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان وينسحب من المشاركة | ثقافة و فنون

فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان

خطير و بالفيديو...جحافل من إبل الرعاة الرحل تجتاح مناطق إداوتنان وسط استنكار الساكنة المحلية | مجتمع

خطير و بالفيديو...جحافل من إبل الرعاة الرحل تجتاح مناطق إداوتنان وسط استنكار الساكنة المحلية ''

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

عاجل...احتراق سيارة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير ''صور حصرية''

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 20:32 عاجل...احتراق سيارة بالقرب من ملعب أدرار بأكادير صور حصرية | حوادث و حقوق
عاجل...احتراق سيارة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير ''صور حصرية''
شب حريق مهول قبل قليل من يومه السبت بسيارة خفيفة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير، ما أدى لاحتراقها بالكامل.

شوف تيفي:أحمد الهلاي

شب حريق مهول قبل قليل من يومه السبت بسيارة خفيفة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير، ما أدى لاحتراقها بالكامل.

وحسب شهود عيان، فإن سبب اندلاع الحريق راجع إلى حدوث تماس كهربائي بمحرك السيارة جعل النيران تندلع بها، متسببة في احتراقها بالكامل.

وأضاف المتحدثون، أن صاحب السيارة كان يقوم بإخضاع سيارته لعملية تجريبية، بعدما أخضعها لإصلاحات فورية عند أحد محلات إصلاح السيارات قبل أن تشتعل فيها النيران بشكل مفاجئ ما أدى لإحتراقها بالكامل.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان، وتم فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات اندلاع الحريق، فيما قامت عناصر الإطفاء بإخماد ما تبقى من النيران.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير عاجل حريق سيارة اندلاع نيران فيديو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حافلة لنقل العمال تودي بحياة تلميذة بطنجة | حوادث و حقوق

حافلة لنقل العمال تودي بحياة تلميذة بطنجة

حصلوهم كيشفرو الصيكان فرمضان قبل الفطور بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصلوهم كيشفرو الصيكان فرمضان قبل الفطور بالبيضاء

شاطئ زناتة يلفظ جثة شاب بعد مرور 15 يوما على غرقه | حوادث و حقوق

شاطئ زناتة يلفظ جثة شاب بعد مرور 15 يوما على غرقه

بعد غــزل:ختفاء طفلة صغيرة بالدشيرة يثير أكثر من علامة استفهام وعائلتها تصاب بصدمة كبيرة | حوادث و حقوق

بعد غــزل:ختفاء طفلة صغيرة بالدشيرة يثير أكثر من علامة استفهام وعائلتها تصاب بصدمة كبيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..عينٌ على رسومات رائعة تُــزين مدينة الدارالبيضاء | روبورتاج
منذ 6 دقائق

بالفيديو..عينٌ على رسومات رائعة تُــزين مدينة الدارالبيضاء

على المباشر: شاهد توافد الجمهور المصري لحضور التدريب الأخير و الاحتقال بالفراعنة قبل السفر الي روسيا | قنوات أخرى

على المباشر: شاهد توافد الجمهور المصري لحضور التدريب الأخير و الاحتقال بالفراعنة قبل السفر الي روسيا

بالفيديو..لقطة غير اخلاقية لعموري لاعب العين كاد ان يطرد !يضرب لاعبين بدون كرة ! والمعلق: عيب انت لاعب كبير ! | قنوات أخرى

بالفيديو..لقطة غير اخلاقية لعموري لاعب العين كاد ان يطرد !يضرب لاعبين بدون كرة ! والمعلق: عيب انت لاعب كبير !

كيداير السوق..الشريحة غالية بزاف فرمضان وهاشحال داير الثمن ديالها | زووم

كيداير السوق..الشريحة غالية بزاف فرمضان وهاشحال داير الثمن ديالها

﻿

آخر المستجدات

فيديو : المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية التي تصل إلى روسيا | بووز
منذ 13 دقيقة

فيديو : المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية التي تصل إلى روسيا

الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه أنصار ولد الرشيد | بوليتيك

الطرح سخن..جمعية الشغيلة بحزب الاستقلال مهددة بالانقسام ومؤتمر مضاد سينعقد اليوم السبت يتزعمه

ملخص مباراة تونس واسبانيا | استعدادات كأس العالم HD | بووز

ملخص مباراة تونس واسبانيا | استعدادات كأس العالم HD

غليان في دهاليز وزارة الخارجية والتعاون بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لما يناهز سنتين | بوليتيك

غليان في دهاليز وزارة الخارجية والتعاون بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لما يناهز

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.