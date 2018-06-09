عاجل...احتراق سيارة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير ''صور حصرية'' ﻿

شب حريق مهول قبل قليل من يومه السبت بسيارة خفيفة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير، ما أدى لاحتراقها بالكامل.

شوف تيفي:أحمد الهلاي

شب حريق مهول قبل قليل من يومه السبت بسيارة خفيفة بالقرب من ملعب ''أدرار'' بأكادير، ما أدى لاحتراقها بالكامل.

وحسب شهود عيان، فإن سبب اندلاع الحريق راجع إلى حدوث تماس كهربائي بمحرك السيارة جعل النيران تندلع بها، متسببة في احتراقها بالكامل.

وأضاف المتحدثون، أن صاحب السيارة كان يقوم بإخضاع سيارته لعملية تجريبية، بعدما أخضعها لإصلاحات فورية عند أحد محلات إصلاح السيارات قبل أن تشتعل فيها النيران بشكل مفاجئ ما أدى لإحتراقها بالكامل.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان، وتم فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات اندلاع الحريق، فيما قامت عناصر الإطفاء بإخماد ما تبقى من النيران.