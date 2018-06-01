لقجع يطالب المغاربة بالدعاء مع ''أسود الأطلس'' خلال العشر الأواخر من رمضان ﻿

طلب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من الجماهير المغربية، بالدعاء خلال العشر الأواخر من رمضان، مع المنتخب الوطني من أجل تحقيق نتائج إيجابية في نهائيات كأس العالم.

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طلب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من الجماهير المغربية، بالدعاء خلال العشر الأواخر من رمضان، مع المنتخب الوطني من أجل تحقيق نتائج إيجابية في نهائيات كأس العالم.

وأكد فوزي لقجع، في حوار صحفي ، أن '' لاعبي المنتخب المغربي، سيبللون القميص وغيقطعو العروق في التيران، وهذا أمر لا يناقش، وأي لاعب لا يستطيع القيام بهذا الأمر ماشي غير يجمع الصاك حنا كنجمعوه ليه''.

يذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.