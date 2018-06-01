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الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 19:17 الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش | بوليتيك
الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش
انتقد الوفد الوزاري لحقوق الإنسان، كل الادعاءات الواردة في بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول ''حملة قمع'' مورست بمدينة جرادة، معتبرا إياها ''مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع''.

شوف تيفي

انتقد الوفد الوزاري لحقوق الإنسان، كل الادعاءات الواردة في بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول "حملة قمع" مورست بمدينة جرادة، معتبرا إياها "مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع".

وكان قد أشار بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر في الرابع من يونيو، إلى الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة للسجناء في مدينة جرادة، التي شهدت موجة من التظاهرات بعد وفاة قاصرين اثنين أواخر ديسمبر في بئر مغلقة لاستخراج الفحم.

وأشارت المنظمة إلى أنه بعد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في منتصف مارس، أفرطت القوات المغربية في "استخدام القوة ضد المتظاهرين... وأوقفت قادة حركة الاحتجاج الذين تعرضوا بعد ذلك لسوء المعاملة في الاعتقال".

 

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المغرب شوف تيفي الوفد الوزاري لحقوق الإنسان منظمة هيومن رايتس ووتش

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