عاجل ......... هذا عدد الدول الداعمة للملف المغربي بشكل رسمي ﻿

أجرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، جردا للدول التي أعلنت دعمها للملفين المرشحين لتنظيم نهائيات مونديال 2026، والتي ينافس فيها المغرب دول أمريكا الشمالية (كندا – المكسيك والولايات المتحدة).

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أجرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، جردا للدول التي أعلنت دعمها للملفين المرشحين لتنظيم نهائيات مونديال 2026، والتي ينافس فيها المغرب دول أمريكا الشمالية (كندا – المكسيك والولايات المتحدة).

وأظهر الجرد أن المغرب لحد الساعة، يتوفر على ما مجموعه 17 صوتا، ضمنها من خلال دعم 17 اتحادا بشكل علني دعمه للملف المغربي.

أما الملف الأمريكي، فقد أظهر الجرد، أنه يتوفر على 24 صوتا لحد الساعة، من دول أعلنت صراحة دعمها للملف المشترك، فيما يتبقى 157 اتحادا كرويا لم يعلن بعد لمن سيصوت في 13 من يوينو الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

ولازال المغرب يملك وعودا من 9 دول أخرى أعربت عن دعمها المبدئي للملف المغربي، مما يعني أنه في حالة وفاء هذه الدول بوعودها فسيصل مجموع الأصوات التي حصل عليها المغرب 26 صوتا.