بالصور : 6 مشجعين مغاربة يرحلون نحو روسيا عبر دراجات نارية لتشجيع ''الأسود'' في المونديال ﻿

قرر ستة مشجعين مغاربة من مدينة مكناس السفر نحو روسيا لمتابعة مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2018، بواسطة دراجات نارية .

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قرر ستة مشجعين مغاربة من مدينة مكناس السفر نحو روسيا لمتابعة مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2018، بواسطة دراجات نارية .

وستكون الانطلاقة من أمام المعلمة التاريخية باب منصور لعلج بمكناس، يوم غد الأحد، على الساعة الواحدة زوالا، وستعرف هذه الانطلاقة بحضور فعاليات جمعوية وإعلامية لتثمين هذه المبادرة الرائعة.

ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.، حيث سيجرى مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد .