فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان وينسحب من المشاركة ﻿

وجه الفنان الشاب ''ميدو بلحبيب'' ضربة موجعة لإدارة مهرجان ''موازين''، وذلك بعدما قرر مقاطعة المهرجان وعدم المشاركة فيه.

شوف تيفي:

وجه الفنان الشاب ''ميدو بلحبيب'' ضربة موجعة لإدارة مهرجان ''موازين''، وذلك بعدما قرر مقاطعة المهرجان وعدم المشاركة فيه.

وكان ''بلحبيب'' قد تلقى دعوة من موازين للمشاركة، وتمت برمجة اسمه بعد موافقته ضمن السهرة التي ستحتضنها منصة ''سلا'' يوم الخميس 28 يونيو 2018 على الساعة العاشرة ليلا، قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ ويقاطع المهرجان من خلال الاعلان عن ذلك عبر حسابه الخاص بالفايسبوك.

يشار أن، مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين شنوا حملة شرسة ضد مهرجان موازين، وأطلقوا مجموعة من الهاشتغات المنادية لمقاطعة فعالياته، والتي استجاب لها عدد من الفنانين