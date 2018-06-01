خطير و بالفيديو...جحافل من إبل الرعاة الرحل تجتاح مناطق إداوتنان وسط استنكار الساكنة المحلية '' ﻿

اجتاحت جحافيل من إبل الرعاة الرحل عدد من مناطق إداوتنان شمال مدينة أكادير زوال اليوم السبت ما قد ينذر بوقوع مواجهات عنيفة بين الرعاة والساكنة المحلية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اجتاحت جحافيل من إبل الرعاة الرحل عدد من مناطق إداوتنان شمال مدينة أكادير زوال اليوم السبت ما قد ينذر بوقوع مواجهات عنيفة بين الرعاة والساكنة المحلية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الرعاة الرحل نزلوا بأعداد جد هائلة من الإبل، واستباحوا ممتلكات الساكنة المحلية، حيث أخدوا في الرعي داخل محاصيلهم الزراعية متسببين في خراب المزروعات الفلاحية.

وأضافت ذات المصادر، أن اجتياح الرعاة استنفر السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان، وظلوا مرابطين بأماكن تواجد الرعاة الرحل مخافة اندلاع مواجهات، قد تسفر عن سقوط ضحايا كما وقع بعدد من مناطق جهة سوس خاصة باشتوكة أيت بها وتارودانت وتيزنيت، التي عرفت عدة مواجهات بين الرعاة والسكان المحليين.

وعلاقة بالحادث، استنكرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية هذا الغزو، وطالبوا بضرورة تحرك السلطات المحلية والإقليمية لحماية ممتلكات وأرواح سكان هذه المناطق من هجمات الرعاة الرحل، وتطبيق المادة 3 من القانون 113.13 التي تنص على أن الرعي والترحال الرعوي يجب أن يمارس في إطار احترام حق ملكية الغير.