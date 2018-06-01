 سعد لمجرد يحل بمدينة الداخلة لتصوير عمل فني جديد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عندو 70 عام..أكبر واحد دوز الباك فالمغرب‎ | بووز

عندو 70 عام..أكبر واحد دوز الباك فالمغرب‎

الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش | بوليتيك

الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش

فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان وينسحب من المشاركة | ثقافة و فنون

فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان

خطير و بالفيديو...جحافل من إبل الرعاة الرحل تجتاح مناطق إداوتنان وسط استنكار الساكنة المحلية | مجتمع

خطير و بالفيديو...جحافل من إبل الرعاة الرحل تجتاح مناطق إداوتنان وسط استنكار الساكنة المحلية ''

سعد لمجرد يحل بمدينة الداخلة لتصوير عمل فني جديد | ثقافة و فنون

سعد لمجرد يحل بمدينة الداخلة لتصوير عمل فني جديد

بث مباشر : تونس - أسبانيا | بووز

بث مباشر : تونس - أسبانيا

نايضة بالمعقول..الشبيبة الشغيلة تفجر حزب الاستقلال .. ونزار بركة يوجه ضربة قوية لـولد الرشيد..وهذه التفاصيل | بوليتيك

نايضة بالمعقول..الشبيبة الشغيلة تفجر حزب الاستقلال .. و''نزار بركة'' يوجه ضربة قوية لـ''ولد

رئيس نيجيريا في زيارة للمغرب بدعوة من الملك | بوليتيك

رئيس نيجيريا في زيارة للمغرب بدعوة من الملك

المغرب في المركز 78 عالميا في ترتيب الرشوة | مجتمع

المغرب في المركز 78 عالميا في ترتيب الرشوة

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

سعد لمجرد يحل بمدينة الداخلة لتصوير عمل فني جديد

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 18:18 سعد لمجرد يحل بمدينة الداخلة لتصوير عمل فني جديد | ثقافة و فنون
سعد لمجرد يحل بمدينة الداخلة لتصوير عمل فني جديد
كشفت مصادر متطابقة أن الفنان المغربي ''سعد المجرد'' قد حل بمدينة الداخلة منذ زوال أول أمس، وذلك بعدما شوهد بمطار المدينة الدولي.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر متطابقة أن الفنان المغربي ''سعد المجرد'' قد حل بمدينة الداخلة منذ زوال أول أمس، وذلك بعدما شوهد بمطار المدينة الدولي.

وأكدت ذات المصادر، أن سبب زيارة ''لمجرد'' للمدينة راجع إلى اختياره للمدينة لتصوير بعض اللقطات من الفيديو الكليب الجديد الذي يحضر له، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المناظر الطبيعية والأماكن السياحية الجذابة، التي تشتهر بها الداخلة لتوظيفها في عمله الفني الذي ينوي إطلاقه في مستقبل الأيام.

وعلاقة بالموضوع فالأغنية الجديدة لسعد من المرتقب أن ترى النور بعد انصرام شهر رمضان وستكون مجموعة من المدن المغربية مسرحا لتصوير مختلف مشاهدها .

يشار أن الفنان المغربي ''سعد لمجرد'' المتابع في قضية اغتصاب بفرنسا، قد أذن له القضاء الفرنسي بتمضية شهر رمضان بين أحضان عائلته بالمغرب، ومنحت له حرية إطلاق أعمال فنية مستقبلية مع حظره من إقامة الحفلات الغنائية، والمشاركة في المهرجانات إلى حين انتهاء البث في الملف الذي يتابع من أجله.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الداخلة تصوير فيديو كليب جديد حلول سعد لمجرد زيارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان وينسحب من المشاركة | ثقافة و فنون

فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان وينسحب من المشاركة

راجل دنيا باطمة يتعرض لحادثة سير خطيرة وهاشنو وقع ليه | ثقافة و فنون

راجل دنيا باطمة يتعرض لحادثة سير خطيرة وهاشنو وقع ليه

المشاهير المغاربة في روميكس جديد لملحمة هير وي ڭو موروكو هدية للملك محمد السادس | ثقافة و فنون

المشاهير المغاربة في روميكس جديد لملحمة "هير وي ڭو موروكو" هدية للملك محمد السادس

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد فرشخات مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد ''فرشخات'' مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من وجدة..مول الطاكسي خداو ليه كريمة في ظروف غامضة | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

بالفيديو..من وجدة..مول الطاكسي خداو ليه كريمة في ظروف غامضة

مُهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يشكرون الملك خلال عملية لإفـطار الصائم بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

مُهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يشكرون الملك خلال عملية لإفـطار الصائم بالدارالبيضاء

فــطور مع ولاد الشعب..من زاوية درب مولاي الشريف بالبيضاء..بيدرو و صحابو كيفطرو فالزنقة وهذه قصتهم المثيرة | فطور مع ولاد الشعب

فــطور مع ولاد الشعب..من زاوية درب مولاي الشريف بالبيضاء..بيدرو و صحابو كيفطرو فالزنقة وهذه قصتهم المثيرة

بالفيديو:أول تصريح لصديق الشاب اللي حرق راسو فمرجان أكادير بعدما شفر شينيول..حقائق مثيرة هاكيفاش كان كيعيش | خارج البلاطو

بالفيديو:أول تصريح لصديق الشاب اللي حرق راسو فمرجان أكادير بعدما شفر شينيول..حقائق مثيرة هاكيفاش كان كيعيش

﻿

آخر المستجدات

عندو 70 عام..أكبر واحد دوز الباك فالمغرب‎ | بووز
منذ 9 دقائق

عندو 70 عام..أكبر واحد دوز الباك فالمغرب‎

الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش | بوليتيك

الوفد الوزاري لحقوق الإنسان ينفي مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش

فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان وينسحب من المشاركة | ثقافة و فنون

فنان مغربي يوجه ضربة موجعة لإدارة مهرجان موازين ..بعد تلقيه دعوة رسمية ينضم لحملة مقاطعة المهرجان

خطير و بالفيديو...جحافل من إبل الرعاة الرحل تجتاح مناطق إداوتنان وسط استنكار الساكنة المحلية | مجتمع

خطير و بالفيديو...جحافل من إبل الرعاة الرحل تجتاح مناطق إداوتنان وسط استنكار الساكنة المحلية ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.