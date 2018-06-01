سعد لمجرد يحل بمدينة الداخلة لتصوير عمل فني جديد ﻿

كشفت مصادر متطابقة أن الفنان المغربي ''سعد المجرد'' قد حل بمدينة الداخلة منذ زوال أول أمس، وذلك بعدما شوهد بمطار المدينة الدولي.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر متطابقة أن الفنان المغربي ''سعد المجرد'' قد حل بمدينة الداخلة منذ زوال أول أمس، وذلك بعدما شوهد بمطار المدينة الدولي.

وأكدت ذات المصادر، أن سبب زيارة ''لمجرد'' للمدينة راجع إلى اختياره للمدينة لتصوير بعض اللقطات من الفيديو الكليب الجديد الذي يحضر له، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المناظر الطبيعية والأماكن السياحية الجذابة، التي تشتهر بها الداخلة لتوظيفها في عمله الفني الذي ينوي إطلاقه في مستقبل الأيام.

وعلاقة بالموضوع فالأغنية الجديدة لسعد من المرتقب أن ترى النور بعد انصرام شهر رمضان وستكون مجموعة من المدن المغربية مسرحا لتصوير مختلف مشاهدها .

يشار أن الفنان المغربي ''سعد لمجرد'' المتابع في قضية اغتصاب بفرنسا، قد أذن له القضاء الفرنسي بتمضية شهر رمضان بين أحضان عائلته بالمغرب، ومنحت له حرية إطلاق أعمال فنية مستقبلية مع حظره من إقامة الحفلات الغنائية، والمشاركة في المهرجانات إلى حين انتهاء البث في الملف الذي يتابع من أجله.