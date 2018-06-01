نايضة بالمعقول..الشبيبة الشغيلة تفجر حزب الاستقلال .. و''نزار بركة'' يوجه ضربة قوية لـ''ولد الرشيد''..وهذه التفاصيل ﻿

في تسارع مثير للأحداث، و بعد قرار المحكمة الابتدائية ببنسليمان القاضي بإيقاف أشغال المؤتمر المزمع إنعقاده باسم جمعية الشبيبة الشغيلة المغربية بالمركب الوطني مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

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في تسارع مثير للأحداث، و بعد قرار المحكمة الابتدائية ببنسليمان القاضي بإيقاف أشغال المؤتمر المزمع إنعقاده باسم جمعية الشبيبة الشغيلة المغربية بالمركب الوطني مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة يومي 9 و 10 يونيو الجاري الذي دعت له اللجنة التحضيرية الوطنية خارج إطار القانون الأساسي للجمعية.

و تقدم الممثل القانوني للجمعية ناصر بنحمدوش بالطعن فيه و استصدار مقرر قضائي بتوقيفه، ليلجأ الكاتب العام للنقابة النعم ميارة إلى نقل أشغال المؤتمر إلى المقر العام للاتحاد العام للشغالين بمدينة الرباط في تحايل على المساطر الإدارية التي تستوجب إخبار السلطات العمومية قبل 48 ساعة من انعقاد المؤتمر و تحقير لمقرر قضائي.

و لوحظ غياب الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة عن الجلسة الافتتاحية حيث أدرجت كلمته في البرنامج العام لأشغال المؤتمر، هذا الغياب يعتبر إشارة قوية لرفضه طريقة تدبير القائمين على تجديد الذراع الشبابي للنقابة و التي تعتبر جمعية عاملة تحت لواء الشبيبة الاستقلالية، التي تعرف بدورها توترات بعد الخروقات التي شابت الإعداد لمؤتمرها الثالث عشر، حيث رفعت أغلبية أعضاء مكتبها التنفيذي مذكرة للأمين العام ضد هيمنة حمدي ولد الرشيد و أتباعه على مفاصل الحزب.

و ما زالت الأحداث تنبئ بالإثارة بعد تحديد الأمين العام للحزب موعدا للقاء المكتب التنفيذي للشبيبة بعد عيد الفطر، و تحالف تيار لاهوادة و الخط الثالث ضد التقارب الحاصل بين قطب الصحراء حمدي ولد الرشيد و حميد شباط الأمين العام السابق الذي يمني النفس بحجز مقعد لإبنه نضال في قيادة الشبيبة الاستقلالية.