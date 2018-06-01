أيوب الكعبي لم يخذل ثقة رونار و ساهم في الفوز الكبير أمام استونيا قبل مونديال روسيا ﻿

قاد المهاجم المغربي أيوب الكعبي المنتخب المغربي يومه السبت إلى الفوز أمام استونيا في مباراة ودية بعد تمريرات حاسمة نفدها أبناء رونار في إطار استعدادات النخبة الوطنية لمونديال روسيا.

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قاد المهاجم المغربي أيوب الكعبي المنتخب المغربي يومه السبت إلى الفوز أمام استونيا في مباراة ودية بعد تمريرات حاسمة نفدها أبناء رونار في إطار استعدادات النخبة الوطنية لمونديال روسيا.

وسجل أهداف المباراة كلا من يونس بلهندة الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم أضاف حكيم زياش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 38، فيما أضاف يوسف النصيري الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وعرفت المباراة تألق هداف البطولة الإفريقية للاعبين المحليين لكرة القدم أيوب الكعبي الذي كسب ثقة الناخب الفرنسي هيرفي رونار.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.، حيث سيجرى مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد .