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رئيس نيجيريا في زيارة للمغرب بدعوة من الملك

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 18:07 رئيس نيجيريا في زيارة للمغرب بدعوة من الملك | بوليتيك
رئيس نيجيريا في زيارة للمغرب بدعوة من الملك
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، أنه وبدعوة كريمة من الملك محمد السادس، ، سيقوم الرئيس محمدو بوهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة

شوف تيفي

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، أنه وبدعوة كريمة من الملك محمد السادس، ، سيقوم الرئيس محمدو بوهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، وذلك يومي الأحد 25 والاثنين 26 رمضان 1439 هـ موافق لـ 10 و11 يونيو 2018

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم فخامة الرئيس محمدو بوهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، يومي الأحد 25 والاثنين 26 رمضان 1439 هـ موافق ل 10 و11 يونيو 2018.

وبهذه المناسبة، سيجري صاحب الجلالة حفظه الله مباحثات رسمية مع ضيفه الكبير، ويترأس قائدا البلدين مراسم توقيع اتفاقيات.

كما سيقيم جلالته أعزه الله مأدبة إفطار رسمية على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية والوفد المرافق له بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط.

وتعكس هذه الزيارة عمق وجودة العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين".

 

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