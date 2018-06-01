المغرب في المركز 78 عالميا في ترتيب الرشوة ﻿

جاء المغرب في الرتبة 78 على قائمة تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، ويتناول نسب دفع الأموال بطرق غير موثقة أي الرشاوى في التعاملات العامة بـ137 دولة.

شوف تيفي

جاء المغرب في الرتبة 78 على قائمة تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، ويتناول نسب دفع الأموال بطرق غير موثقة أي الرشاوى في التعاملات العامة بـ137 دولة.

وجاء ترتيب دول العالم حسب الفساد من الأقل إلى الأكثر فسادا وفقا لترتيب تصاعدي، حصلت فيه فنلندا على المرتبة الأولى كأقل الدول فسادا بدرجة 6.8، تلتها نيوزيلاندا، بـ6.7، وسنغافورة بذات الترتيب ، ثم أيسلاندا بـ6.6، ولوكسمبرج بـ6.4.

وجاءت الإمارات في المرتبة 6 على مؤشر التنافسية العالمي، تلتها الدنمارك، وسويسرا، وهونغ كونغ، ثم النرويج.

كما جاءت قطر في المرتبة 11 على مؤشر التنافسية العالمي، لتتصدر هي والإمارات قائمة الدول العربية الأقل فسادا.

بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة 25، تلتها السعودية في المرتبة 31، ثم عمان في المرتبة 33، و الأردن في المرتبة 42.

وجاءت مصر في المرتبة 57، ثم الكويت في المرتبة 70، والمغرب في المرتبة 78، وتونس في المرتبة 88، والجزائر في المرتبة 92.

وجاءت لبنان في المرتبة 21، ثم اليمن، التي تذيلت القائمة بين أكثر الدول فسادا وجاءت في المرتبة 134.