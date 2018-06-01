بنك المغرب يسجل ارتفاع الدرهم مقابل الأورو وانخفاضه أمام الدولار ﻿

أعلن بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، انخفاض الدرهم بنسبة 0.41 في المائة مقابل الأورو، وارتفاعه بـ0.68 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و6 يونيو 2018.

شوف تيفي

أعلن بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، انخفاض الدرهم بنسبة 0.41 في المائة مقابل الأورو، وارتفاعه بـ0.68 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و6 يونيو 2018.

وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطات الدولية 229 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 56 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة. موضحا أن مجموع تدخلاته بلغ 59 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ما بين 31 ماي إلى 6 يونيو، استقر المعدل البنكي في 2،27 بالمائة، وبلغ حجم المبادلات 4 مليار درهم مقابل 4.3 مليار درهم في الأسبوع السابق ..

وخلال طلب العروض في 6 يونيو (تاريخ القيمة 7 يونيو)، ضخ بنك المغرب مبلغ 57 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أكد المصدر ذاته أن مؤشر “مازي” انخفض خلال نفس الفترة بنسبة 0.9 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 0.9 في المائة، مشيرا إلى أن حجم المبادلات الإجمالي بلغ 1.3 مليار درهم مقابل مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم ..

أما على مستوى السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته أن رقم المعاملات بلغ 131.3 مليون درهم كمعدل يومي، مقابل 206.2 مليون درهم الأسبوع المنصرم، في حين حقق سوق الكتل حجما إجماليا بلغ 685.2 مليون درهم .