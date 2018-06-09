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بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 17:29 حصلوهم كيشفرو الصيكان فرمضان قبل الفطور بالبيضاء | حوادث و حقوق
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تمكنت العناصر الأمنية التابعة للأمن العمومي بمنطقة عين السبع-الحي المحمدي بالدارالبيضاء من القبض على شخصين متورطان في عمليات السرقة عشية يومه السبت.

شوف تيفي

تمكنت العناصر الأمنية التابعة للأمن العمومي بمنطقة عين السبع-الحي المحمدي بالدارالبيضاء من القبض على شخصين متورطان في عمليات السرقة عشية يومه السبت.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الموقوفان تم العثور بحوزتهما على 3 هواتف نقالة وكذا محفظات يدوية خاصة بالنساء.

وأضافت مصادرنا، أن العناصر الأمنية ألقت القبض على الشخص الأول بالقرب من مقبرة النصارى فيما لاذ الشخص الثاني بالفرار غير أنهم تمكنوا من إيقافه.

وفور القبض عليهما، تمت إحالة المعنيان بالأمر على مصلحة الإستمرار التابعة لمنطقة عين السبع-الحي المحمدي في انتظار إحالتهما على مصلحة الشرطة القضائية من أجل متابعتهما في المنسوب إليهما.

 

‫شوف تيفي

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