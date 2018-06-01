ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 متأخر بـ 6 أصوات أمام الملف الثلاثي ﻿

كشفت تقارير إعلامية، عن مستجدات مرحلة التصويت على الملفين المرشحين لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 بين المغرب والملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، عن مستجدات مرحلة التصويت على الملفين المرشحين لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 بين المغرب والملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأعلنت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية ،عن قائمة الدول التي أعلنت رسميا مساندتها لأحد الملفين، أو الدول التي لم تحسم بعد ولم تعلن بشكل علني عن الملف الذي ستصوت عليه، يوم الأربعاء المقبل.

ويبدو من خلال التقرير الذي أعدته المجلة الأمريكية، فإن المف الثلاثي متفوق، لحدود الساعة، وعلى بعد 5 أيام من اليوم المنتظر، على ملف ''موروكو 2026''، بحيث أن الملف المغربي متأخر بفارق 6 أصوات.

وحسب ذات المصادر فقد أعلن 23 بلدا لحدود الساعة التزامه التام من أجل التصويت لصالح الملف الأمريكي، فيما أعلن 17 بلدا تصويته لصالح الملف المغربي.

وسيصوت على الملف المغربي، كل من دولة الجزائر، أنغولا، بلجيكا، الكاميرون، مصر، فرنسا، غامبيا، غينيا بيساو، كينيا، لبنان، لوكسمبورغ، ميانمار، فلسطين، قطر، روسيا، صربيا، والسيشل، قد أعلنوا دعمهم الرسمي للملف المغربي، فيما وعدت دول جنوب إفريقيا، أنتيغا وبربودا، بوتسوانا، الدومينيكان، جزر كيت ونيفيو، جزر يان لوسيا، تونس، وأوغاندا.