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شاطئ زناتة يلفظ جثة شاب بعد مرور 15 يوما على غرقه

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 17:10 شاطئ زناتة يلفظ جثة شاب بعد مرور 15 يوما على غرقه | حوادث و حقوق
شاطئ زناتة يلفظ جثة شاب بعد مرور 15 يوما على غرقه
لفظ بحر زناتة بعد ظهر اليوم السبت جثة الشاب حمزة شوقي الذي لقي مصرعه حوالي 15 يوما.

شوف تيفي

لفظ بحر زناتة بعد ظهر اليوم السبت جثة الشاب حمزة شوقي الذي لقي مصرعه حوالي 15 يوما.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الهالك البالغ من العمر قيد حياته21 سنة ابتلعته مياه البحر يوم 27 ماي المنصرم بعدما كان رفقة أصدقائه لتناول وجبة الإفطار بالشاطئ المذكور.

وأضافت مصادرنا، أن الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان نقلت جثة الشاب إلى الأموات التابع لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، على أن يتم دفنه يوم غد الأحد بمقبرة الغفران بالدارالبيضاء.

تجدر الإشارة، إلى أن أسرة الفقيد، سبق لها وأن أقامت جنازة بدون جثة بمنزل العائلة بالدارالبيضاء.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي سبور حمزة شوقي غرق وقاية مدنية

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