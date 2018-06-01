ضربة قاسية: وزارة الاتصال محتوى موقع ''سلطانة'' غير مصنف ضمن المواقع الإخبارية و لا يخضع لمعايير الصحافة ﻿

فندت وزارة الثقافة والاتصال الادعاءات التي أوردها موقع الیوم 24 ،في مقال له أمس الجمعة، والذي احتج من خلاله على رفض الوزارة منح بطائق صحفیة لمستخدمین بمدونة ''سلطانة''، التابعة لمؤسسة بوعشرین، الذي

''شوف تيفي''

فندت وزارة الثقافة والاتصال الادعاءات التي أوردها موقع الیوم 24 ،في مقال له أمس الجمعة، والذي احتج من خلاله على رفض الوزارة منح بطائق صحفیة لمستخدمین بمدونة ''سلطانة''، التابعة لمؤسسة بوعشرین، الذي یتابع بتھم ثقیلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي..

وجاء في بلاغ صادر عن لجنة بطاقة الصحافة بالوزارة، توصلت شوف تيفي بنسخة منه ، أن لجنة بطاقة الصحافة تلقت ''باستغراب شدید، ما ورد في موقع ''الیوم 24 ،''من ادعاءات لا أساس لھا من الصحة، ومخالفة تماما للحقیقة، بخصوص اتھام وزارة الثقافة والاتصال، بعدم تمكین موقع ''سلطانة'' من بطائق الصحافة برسم 2018 ،والتضییق علیه.''

وأوضح رئیس اللجنة أن ''دراسة ملفات بطاقة الصحافة، والموافقة على تسلیمھا من عدمه، ھي مھمة تتولاھا لجنة بطاقة الصحافة المكونة من مھنیین مشھود لھم بالكفاءة والنزاھة والاستقلالیة''. وأضاف ''وھي تدرس الطلبات المعروضة علیھا، خلال اجتماعھا المنعقد بتاریخ 25 دجنبر 2017 ،أن المحتوى الإعلامي لموقع ''سلطانة''، لا ینسجم مع التوصیف الدقیق الذي وضعه المشرع لتعریف مھنة الصحافة، حیث تنص المادة الثانیة من القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر والصادر في 10 غشت 2016 ،على أن ''الصحافة ھي مھنة جمع الأخبار أو المعلومات، أو الوقائع ، أو التحري، أو الاستقصاء عنھا بطریقة مھنیة، قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامیة مكتوبة، أو مسموعة ، أو سمعیة بصریة، أو مصورة أو مرسومة، أو بأیة وسیلة أخرى، كیفما كانت الدعامة المستعملة لنشرھا أو بثھا للعموم ''.

واسترسل ''البلاغ'' أنه ''قد تبین وقتھا لأعضاء اللجنة، أن المحتوى الذي یقدمه موقع ''سلطانة''، متخصص حصریا في أمور التجمیل والطبخ والموضة، وبالتالي فإن المحتوى المذكور یبقى ً بعیدا عن مواصفات ومعاییر العمل الصحفي، بالمعنى المتعارف علیه مھنیا. - ثانیا : إن الادعاء بكون موقع ''سلطانة''، سبق له أن حصل على البطائق الصحفیة برسم السنة الماضیة، أمر لا یمكن تفسیره ضد عمل لجنة بطاقة الصحافة، وإنما لصالحھا، وھو دلیل على الروح البناءة والإیجابیة التي تھیمن على أشغالھا، وتؤطر قراراتھا، مما أتاح لموقع ''سلطانة'' في العام الماضي أن یحصل على سبع بطائق، أسابیع قلیلة فقط بعد إنشائه، وكان ً منتظرا أن یجعل منه القائمون علیه، موقعا مھنیا بمحتوى صحفي متنوع ولیس العكس.

واستطرد ''یستغرب رئیس اللجنة اللجوء المتعمد إلى خلط الأوراق، من خلال إقحام ملف محاكمة السید توفیق بوعشرین، في موضوع طلبات الحصول على البطائق الصحفیة لفائدة موقع ''سلطانة''، وھي الطلبات التي كانت لجنة بطاقة الصحافة قد اتخذت ً قرارا معللا في شأنھا، خلال اجتماعھا المنعقد بتاریخ 25 دجنبر 2017 ،أي شھرین قبل بدایة المتابعة القضائیة في حق السید توفیق بوعشرین، مما یسقط معه أي إدعاء باطل، بوجود ربط بین الأمرین، علما أن بعض الصحافیین العاملین في مجموعة السید بوعشرین، جرت تسویة ملفات طلباتھم،أسابیع بعد إحالة السید بوعشرین على القضاء''.

وزاد البلاغ ''خلافا لما ادعاه موقع ''سلطانة''، كونه تقدم بطلبات للحصول على خمس بطائق صحفیة، یؤكد رئیس اللجنة أن الأمر یتعلق بثلاثة عشر ملفا، توصلت بھا اللجنة ودرستھا، إلا إذا كان ھذا الموقع قد استغنى عن خدمات عدد من العاملین لدیه، لاعتبارات داخلیة تخصه ، وإلا فإن الأمانة كانت تقتضي ذكر العدد الحقیقي للطلبات التي تقدم بھا ھذا الموقع، وأحیلت على لجنة بطاقة الصحافة للبث فیھا.''

وأكد رئیس لجنة بطاقة الصحافة أنه سبق له أن استقبل بحضور مسؤولي سكرتاریة اللجنة، ممثلة عن إدارة الموقع المذكور، وأبلغھا بملاحظات لجنة بطاقة الصحافة بكل تفصیل. ''كما یسجل أن ھناك إقرارا بصوابیة تلك الملاحظات المھنیة، بدلیل أن تغیرا تم رصده بدایة من ھذا الیوم في محتوى الموقع والمواد التي ینشرھا، كخطوة أولى باتجاه التلاؤم مع المواصفات المتعارف علیھا في خدمات أي موقع اخباري عام، وكان حریا بإدارة الموقع أن تعلن عن ذلك بكل وضوح وشفافیة، عوض تبني خطاب المظلومیة.''

واختتم '' وفي جمیع الأحوال، یھم رئیس لجنة بطاقة الصحافة، أن یؤكد أن مھمة اللجنة عند فحصھا ودراستھا للطلبات المحالة علیھا، ھو الحرص على تطبیق المقتضیات القانونیة المتعلقة بالتعریف الدقیق للممارسة الصحفیة، وعلى التثبت من توفر كافة الشروط المطلوبة قانونیا، للحصول على بطاقة الصحافة، وأن اللجنة غیر معنیة بإدخال عنصر الحصول على جوائز أو غیرھا، في تقییم وفحص أی طلبات تخص الحصول على بطاقة الصحافة، بغض النظر عن مدى قیمة أو مصداقیة تلك الجوائز ، أو ظروف الحصول علیھا''.