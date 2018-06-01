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ولد الرشيد يفقد سيطرته على الذراع الشبابي لنقابة حزب الميزان

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 16:54 ولد الرشيد يفقد سيطرته على الذراع الشبابي لنقابة حزب الميزان | بوليتيك
ولد الرشيد يفقد سيطرته على الذراع الشبابي لنقابة حزب الميزان
قضت غرفة القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان في الملف رقم 257/2018 بايقاف أشغال المؤتمر المزمع انعقاده باسم جمعية الشبيبة الشغيلة المغربية يومي 9 و 10 يونيو الجاري بمجمع مولاي رشيد

''شـوف تيفي''

قضت غرفة القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان في الملف رقم 257/2018 بايقاف أشغال المؤتمر المزمع انعقاده باسم جمعية الشبيبة الشغيلة المغربية يومي 9 و 10 يونيو الجاري بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بالنفاذ المعجل، وذلك بعد الدعوى التي رفعها الممثل القانوني للجمعية و كاتبها العام ناصر بنحمدوش.

ويعتبر هذا الحكم صفعة قوية لتيار ولد الرشيد الذي اعتبر أن أتباعه أحكموا قبضتهم على الذراع الشبابي لنقابة حزب الميزان بتعيين توفيق البوزيدي المقرب من الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعيم ميارة رئيساً للجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر التاسع لجمعية الشبيبة الشغيلة و إقصاء مجموعة من أعضاء المكتب المركزي المحسوبين على تيار الخط الثالث لتعبيد الطريق لمرشح قطب الصحراء هشام حريب، في اتجاه استكمال هيمنته على كل مفاصل حزب الاستقلال.

في المقابل أكد أحد أعضاء المكتب المركزي لـ''شوف تيفي'' أن الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر يمر وجوبا من اجتماع المكتب المركزي الذي يرأسه الكاتب العام للجمعية و ليس اللجنة التحضيرية المكلفة فقط بالإعداد المادي و اللوجيستي للمؤتمر ما يجعل دعوة رئيس اللجنة التحضيرية غير قانونية.

هــذا ودخل الصراع الخفي الدائرة بين ولد الرشيد و تيار لا هوادة الذي يريد حماية الأمين العام من هيمنة حمدي ولد الرشيد و نجله المذلل الذي يطمح إلى بسط نفوذه على هياكل الحزب و تنظيماته الموازية و روابطه المهنية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ولد الرشيد حزب الاستقلال

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