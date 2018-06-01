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خوصصة شركة ''سيميف'' بفاس تدفع مستثمرا مغربيا لمراسلة رئيس الحكومة ووزير الصناعة ومطالبته بفتح تحقيق

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 16:30 خوصصة شركة سيميف بفاس تدفع مستثمرا مغربيا لمراسلة رئيس الحكومة ووزير الصناعة ومطالبته بفتح تحقيق | بوليتيك
خوصصة شركة ''سيميف'' بفاس تدفع مستثمرا مغربيا لمراسلة رئيس الحكومة ووزير الصناعة ومطالبته بفتح تحقيق
بعدما شابت عملية خوصصة وتصفية إحدى الشركات الكبرى بالعاصمة العلمية للمملكة الغموض ، طالب مستثمر مغربي بفتح تحقيق حكومي دقيق في مجموعة من الخروقات القانونية الخطيرة، باعتباره كان مساهما في

''شوف تيفي'' محمـد القاسمي

بعدما شابت عملية خوصصة وتصفية إحدى الشركات الكبرى بالعاصمة العلمية للمملكة الغموض ، طالب مستثمر مغربي بفتح تحقيق حكومي دقيق في مجموعة من الخروقات القانونية الخطيرة، باعتباره كان مساهما في رأسمالها بنسبة محددة عبر المصنع الوطني للدراجات الكائن مقره بالحي الصناعي البرنوصي بالدار البيضاء.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بشكاية وجهها المستثمر المغربي لكل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، مولاي حفيظ العلمي، يشتكي من خلالها تظلمه من خروقات إدارية وقانونية وقضائية أيضاً شابت عملية خوصصة شركة ''سيميف''، باعتباره أحد المساهمين في رأسمالها عبر المصنع الوطني للدراجات بنسبة 5 في المئة، بصفته ضحية التصرف بسوء نية في اختلاس الأموال العامة والخاصة، مطالبا بإنصافه بالمنسوب للمشتكى بهم ومتابعتهم قانونيا مع الحرص على حقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة هذه العملية.

وحسب الوثائق التي حصلت عليها ''شوف تيفي'' فقد تحجج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جوابه على حكم قضائي فصل في قضية فسخ عقد خوصصة الشركة المذكورة، وفصله في مسطرة التسوية القضائية للشركة وتفويتها لمجموعة ''معماه'' بموجب أحكام نهائية، بأن الأفعال التي يلتمس المستثمر فيها فتح تحقيق بشأنها ومتابعة مرتكبيها، هي أفعال تندرج في إطار الجرائم المعاقب عليها قانونا، والتي يرجع أمر البث فيها للجهاز القضائي.

وعقب المستثمر ''م .ب'' على جواب رئيس الحكومة، بـأن عملية خوصصة الشركة مرت دون تطبيق القانون الأساسي لشركة ''سيميف'' وبالخصوص الفصل 13 منه، إضافة إلى ما أسماه بـ ''الاستحواذ على رأسمال المجموعة التي اقتنت الشركة المذكورة، بعد عقد تفويت دون إصدار حكم قضائي، مشيرا في ذات السياق، بأن هذه الخروقات الإدارية القانونية الجسيمة كانت بترصد وسبق إصرار من أجل الترامي على أموال الدولة والغير .

وأضاف خلال جوابه بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في عملية الخوصصة فقط، أنها ''تظل معيبة ويشوبها الخلل مما يصبغ على حيثياتها أنها أفعال إجرامية تتعلق باختلاس أموال الدولة المكلفة، والتي تتطلب فتح تحقيق عمومي وتحريك المتابعة الجنائية والمساءلة عن اختلاس الأموال العامة بخصوص كل الأفعال التي يتبين أنها مخالفة للقانون مع تطبيق العقوبات المناسبة طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة''، وتتمثل الخروقات القانونية التي عرفها الملف، في انتهاك تطبيق الفصلين 1 و 13 من القانون الأساسي عند عقد التفويت مع عدم تطبيق الفصل 14 المتغير وغياب تقرير مراقب الحسابات، إضافة لانعدام محضر التصريح باكتتاب الدفوعات DVS عند إرجاع الشركة للدولة سنة 2003.

وحسب ذات الشكاية، فإنه وأثناء إرجاع الشركة للدولة سنة 2003، تم تعيين (ا. ج) مراقبا للحسابات دون وجود تقرير مراقب حسابات في حين تقدمت الدولة بطلب تسوية ذات الشركة مع تعيين نفس المراقب سانديكا، وهو الأمر الذي يجعله في حالة تنافي مما يؤكد عملية التحايل التي تم من خلالها الاستيلاء على رأسمال دون تطبيق الفصل 14 من القانون الأساسي ودون سند قانوني وبدون صدور أي أمر أو حكم قضائي أو وجود محاضر موثقة تثبت تصريح اكتتاب الدفوعات (DVS)، علما أن الدولة ؛ رأسمالها هو 27 مليون درهم وليس 18 مليون درهم الذي هو في ملك المجموعة التي اقتنت الشركة.

هـــذا وقد تقدمت وزارة التجارة والصناعة سنة 2004، بتسوية الشركة وبيع أصولها دون خصومها، علما أن الأخيرة خاضعة لقانون الخوصصة وخاصة الظهير الشريف المنظم للعملية، وبذلك وجب بيعها من جديد عن طريق قانون الخوصصة، مما يعتبر خرقا واضحا للقانون مع سبق الإصرار في غياب ظهير أو مرسوم مستنسخ.

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شوف تيفي بنصالح سيميف فاس الخروقات القانونية

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