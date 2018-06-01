رسميا.. الرجاء يجدد عقد أولحاج واجبيرة ﻿

نجح نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم في تجديد عقد كل من المدافع الأيسر عبد الجليل اجبيرة لأربعة مواسم رياضية و المدافع محمد أولحاج لموسمين رياضين.

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نجح نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم في تجديد عقد كل من المدافع الأيسر عبد الجليل اجبيرة لأربعة مواسم رياضية و المدافع محمد أولحاج لموسمين رياضين.

و تضمنت العقود الجديدة أداء قسط مهم من منح التوقيع العالقة بذمة النادي و إعادة جدولة مستحقات اللاعبين السابقة، كل فيما يخصه، على فترة المواسم الرياضية المقبلة موضوع التجديد.

و من جهة أخرى، قررت اللجنة المؤقتة عدم تجديد عقود اللاعبين عبد العظيم خضروف و إسماعيل بلمعلم و منير عبادي و مومي هيلاري و نجحت في تقليص جزئي لمستحقاتهم العالقة بذمة النادي في إطار حبي و توافقي.