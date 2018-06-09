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بعد غــزل:ختفاء طفلة صغيرة بالدشيرة يثير أكثر من علامة استفهام وعائلتها تصاب بصدمة كبيرة

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 16:18 بعد غــزل:ختفاء طفلة صغيرة بالدشيرة يثير أكثر من علامة استفهام وعائلتها تصاب بصدمة كبيرة | حوادث و حقوق
بعد غــزل:ختفاء طفلة صغيرة بالدشيرة يثير أكثر من علامة استفهام وعائلتها تصاب بصدمة كبيرة
مازالت حالات اختفاء الأطفال تتواصل بمدينة أكادير يوما بعد يوم، إذ تم تسجيل حالة جديدة لطفلة صغيرة ''هاجر'' تبلغ من العمر 9 سنوات اختفت زوال يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحي ''والحوري'' بمدينة الدشيرة

شوف تيفي:أكادير

مازالت حالات اختفاء الأطفال تتواصل بمدينة أكادير يوما بعد يوم، إذ تم تسجيل حالة جديدة لطفلة صغيرة "هاجر" تبلغ من العمر 9 سنوات اختفت زوال يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحي "والحوري" بمدينة الدشيرة الجهادية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.

وحسب مصادر مقربة من عائلة المختفية لقناة "شوف تيفي"، فقد خرجت الطفلة للهو واللعب مع أقرانها من أبناء الحي السالف الذكر وبعد مرور مدة زمنية قصيرة راح الكل لحال سبيله وبقيت "هاجر" رفقة أخت لها أصغر منها لتصعد هذه الأخيرة لمنزل أسرتها وبعدما خرجت الأم للبحث عن فلذة كبدها تفاجأت باختفائها في لمح البصر كأن الأرض انشقت وبلعتها تقول مصادر "شوف تيفي".

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد اختفاء الطفلة من أمام باب المنزل انخرط الكل لرفقة والديها في البحث عنها بمختلف أرجاء المدينة وأزقتها ولم يتمكنوا من العثور عليها، ليتم وضع شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية والتي باشرت تحرياتها وأبحاثها الميدانية من أجل الاهتداء لخيط يقودها لفك لغز هذا الاختفاء الغامض، وإن كان الأمر يتعلق بجريمة اختطاف.

وخلف هذا الاختفاء الغامض موجة من الصدمة والحيرة في صفوف عائلتها وجيرانها خاصة الأم التي أصيبت بأزمة نفسية حادة جراء اختفاء فلذة كبدها، وتطالب كل من لديه معلومات عن مكان تواجدها أن يخطر المصالح الأمنية بذلك.
جدير بالذكر أن مدينة أكادير وعدد من المدن المغربية عرفت في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة اختفاء الأطفال الصغار في ظروف جد غامضة وهو ما بات يطرح معه الكثير من علامات الاستفهام وجعلت الكثرين يدقون ناقوس الخطر لهذه الظاهرة إذ هناك من يؤول الأمر لعمليات اختطاف وليس اختفاء.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدشيرة اختفاء طفلة صغيرة في ظروف غامضة يثير التساؤل

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