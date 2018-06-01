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بــراءة ''حمزة '' ولد الفشوش تثيـر غضب فيسبوكيين والقضية ممفهوماش

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 15:40 بــراءة حمزة ولد الفشوش تثيـر غضب فيسبوكيين والقضية ممفهوماش | مجتمع
بــراءة ''حمزة '' ولد الفشوش تثيـر غضب فيسبوكيين والقضية ممفهوماش
أثــــار النطق ببراءة حمزة الدرهم، المعروف بــ''ولد الفشوش''، بعد إدانته بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 15 ألف درهم في المرحلة الابتدائية باستئنافية الرباط ، بتهمة السكر العلني وارتكاب حادث

 شوف تيفي

أثــــار النطق ببراءة حمزة الدرهم، المعروف بــ''ولد الفشوش''، بعد إدانته بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 15 ألف درهم في المرحلة الابتدائية باستئنافية الرباط ، بتهمة السكر العلني وارتكاب حادث سير وتخريب ممتلكات عمومية... غضب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الأيـام الأخيرة، وخلف الحكم ببراءته المفاجئة ردود فعل متباينة مقارنة مع الوقائع والأحداث التي لا زال المغاربة يتذكرون تفاصيلها...

 وعبــر العديد من المتتبعين عن امتعاضهم من مصير القضية التي هزت الرأي العام الوطني قبل سنة ،و التي سبق وأحدثت ضجة كبيرة إثر انتشار مقطع فيديو،على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين ''ولد الفشوش'' في حالة سكر طافح، يتجول بسيارته ''الفيراري'' ويعربد في العديد من شوارع المدينة أمام المارة ، قبل أن يتسبب في حادثة سير بأحد الشوارع الرئيسية بالرباط، ولم يكتف بذلك بل عمد للسخرية من معاين حوادث السير ''الكوستاتور'' وهو يقوم بتوثيق لحظة ارتكابه لحادثة بوجود رجال الأمن قاموا بمعاينة الحادثة، وهو ما جعل الإدارة العامة للأمن الوطني بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، تتحرك حينذاك وعلى وجه السرعة للبحث عن الجاني لتتمكن فيما بعد من توقيف ''ولد الفشوش'' أثناء وجوده بمدينة الدار البيضاء.

 ويرى قانونيون أنه وعلى خلاف مايروج في صفحات الفيسبوك فإن ''ولد الفشوش'' لم يتمتع بالبراءة التي يظنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تلقوا الخبر كالصاعقة ، لأن الحكم يتعلق بعدم متابعة ''ولد الفشوش'' بتهمة ''عدم تحويل ملكية المركبة'' فيما قضت بمتابعته لأجل السياقة تحت تأثير مواد مخدرة، وعدم احترام السرعة الملائمة لظروف السير، وعدم احترام مسافة الأمان القانونية وهو ماترتب بإدانته في التهم المتبقية بـ24 شهرا من الحبس النافذ، إلا أن البعض الآخر من رجالات القانون يرون أن فصل الجنح عن الجنايات التي كان يتابع على إثرها ''الدرهم'' يطرح جدل قانوني و العديد من التساؤلات المشروعة ولاسيما مع وجود النص القانوني 254 من قانون المسطرة الجنائية والذي يستوجب الجمع بين التهم مادامت الواقعة واحدة والأفعال متعددة ، مما يستوجب أن يحال الكل على غرفة الجنايات ... .

 

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شوف تيفي المغرب ولد الفشوش غرفة الجنايات

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