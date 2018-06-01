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مثـــير..عائلة الراحل محمد علي تحرج ترامب..وهـاعلاش

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 15:32 مثـــير..عائلة الراحل محمد علي تحرج ترامب..وهـاعلاش | دولي
مثـــير..عائلة الراحل محمد علي تحرج ترامب..وهـاعلاش
أكد محامي عائلة الملاكم الراحل محمد علي أن العفو الرئاسي الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الملاكم الأسطوري ''ليس ضروريا''.

"شوف تيفي"

 أكد محامي عائلة الملاكم الراحل محمد علي أن العفو الرئاسي الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الملاكم الأسطوري ''ليس ضروريا''.

 وفي هذا الصدد أخبر الرئيس الأمريكي الصحافيين أمس الجمعة أنه ''يفكر جديا'' بإعفاء الملاكم الأمريكي الراحل من الحكم المفروض عليه بسبب تهربه من الخدمة العسكرية عام 1967، بعد رفضه المشاركة مع الجيش الأمريكي في الحرب مع فيتنام، حسب ما أورده موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 وفي ذات السياق رد رون تويل، محامي زوجة علي والمسؤول عن أملاكه، على الرئيس ترامب في بيان: ''نحن نقدر تعاطف الرئيس ترامب، ولكن الإعفاء غير ضروري.. المحكمة الأمريكية العليا عكست الحكم عام 1971. ليس هناك حكم أصلا حتى يستوجب الإعفاء''، ورفض علي دخول الجيش الأمريكي عام 1967 خلال حرب فيتنام قائلا إن ذلك يتعارض مع ضميره وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، حسب ما أشارت صحيفة ''إندبندنت''.

هـــذا ولم يُسجن علي مطلقا في الوقت الذي استأنف فيه الحكم الصادر ضده وفي عام 1971 ألغت المحكمة العليا إدانته، وتوفي محمد علي في 2016 بعمر 74 عاما.

 وقال ترامب إنه يفكر في إصدار عفو رئاسي بحق 3 آلاف شخص تمت إدانتهم بسبب عدم المشاركة في الخدمة العسكرية سابقا.

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شوف تيفي المغرب ترامب محمد علي العسكرية

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