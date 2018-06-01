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كأس العالم 2018 : 120 ألف تذكرة بيعت بعد ساعات من طرحها

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 15:31 كأس العالم 2018 : 120 ألف تذكرة بيعت بعد ساعات من طرحها | سبور
كأس العالم 2018 : 120 ألف تذكرة بيعت بعد ساعات من طرحها
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم السبت، عن بيع 120 ألف بطاقة لمباريات كأس العالم بعد ساعات من طرحها أمام الراغبين بالشراء عبر موقعه الرسمي لبيع البطاقات.

" شوف سبور"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم السبت، عن بيع 120 ألف بطاقة لمباريات كأس العالم بعد ساعات من طرحها أمام الراغبين بالشراء عبر موقعه الرسمي لبيع البطاقات.

وأفاد "الفيفا" أن عددا محدودا من البطاقات لم يتم بيعه بعد، كما نوه موقع الفيفا بضرورة الانتباه للألوان التي تظهر أمام بطاقات المباريات والتي تعني نفادها أو وجودها.

وبلغ عدد البطاقات المباعة منذ بدء عملية البيع في شتنبر2017، إلى 2,5 مليون بطاقة، وستستمر عملية البيع لغاية 15 يوليوز.

و قال الاتحاد الدولي أنه توجد نافذة خاصة عبر موقعه مخصصة لنقل وإعادة بيع التذاكر، حيث تسمح للمشتري بتغيير بيانات الأشخاص الذين يريد إعطاءهم بطاقته.

وأكد الـ"فيفا" أن المركز الوحيد المعتمد لبيع البطاقات هو موقع "FIFA.com/bilet"، محذرا من عمليات النصب.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب كأس العالم 2018 فيفا تذاكر

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