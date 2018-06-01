خطير...مباراة في كرة القدم بأحد الدوريات الرمضانية بتيزنيت تتحول لحلبة صراع وتراشق بالحجارة ﻿

تحولت مباراة في كرة القدم جمعت بين فريقين ''أولمبيك السعادة'' و''نسور ميرلفت'' مساء أمس، في أحد الدوريات الرمضانية بملعب '' بين النخيل'' بمدينة تيزنيت إلى ساحة قتال وحرب، بعدما اندلعت أحداث شغب وفوضى

شوف تيفي:تيزنيت

تحولت مباراة في كرة القدم جمعت بين فريقين ''أولمبيك السعادة'' و''نسور ميرلفت'' مساء أمس، في أحد الدوريات الرمضانية بملعب '' بين النخيل'' بمدينة تيزنيت إلى ساحة قتال وحرب، بعدما اندلعت أحداث شغب وفوضى كبيرة عمت أرجاء الملعب ومحيطه.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد دخل عدد من الشبان المحسوبين على جماهير حي ''دوتركا'' الموالين لفريق ''أولمبيك السعادة'' في مناوشات مع الجماهير القادمة من منطقة ميرلفت، لتشجيع فريقهم المشارك في الدوري الرمضاني بتيزنيت، وتطورت المناوشات إلى تشابك بالأيادي وتراشق بالحجارة واستعمال شتى أنواع الأسلحة وعمت فوضى عارمة بالملعب ومحيطه، ما خلف إصابة 6 أشخاص بجروح بليغة، تم نقل 3 منهم لمستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت لتلقي العلاجات الضرورية، فيما غاب 3 آخرون عن الأنظار مخافة اعتقالهم ومتابعتهم .

وأضافت ذات المصادر، أن الأحداث الدامية استنفرت مختلف الوحدات الأمنية بالمدينة، والتي هرعت لعين المكان وتدخلت بشكل سريع لفض النزاع بين الطرفين، حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وجرى فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات اندلاع هذه الأحداث المرعبة، وذلك من أجل تحديد هوية مفتعليها لتقديمهم للعدالة.