عـــاجل..مفاجأة في تشكيلة رونار أمام إستونيا..الكعبي رسمي في المباراة الودية ﻿

كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول، عن الشكيلة الرسمية للنخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة ودية مساء اليوم السبت ، منتخب إستونيا.

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كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول، عن الشكيلة الرسمية للنخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة ودية مساء اليوم السبت ، منتخب إستونيا.

وتدخل هذه المباراة الودية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم فيفا روسيا 2018.

وسيجرى هذا اللقاء الودي، الذي سينطلق على الساعة الرابعة بالتوقيت المغربي، على أرضية ملعب ألي كوك أرينا في تالين بالاعتماد على لاعب نهضة بركان أيوب الكعبي

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني:

– منير الكجوي

– المهدي بنعطية

– غانم سايس

– أشرف حكيمي

– يونس بلهندة

– كريم الأحمدي

– نور الدين امرابط

– امبارك بوصوفة

– حكيم زياش

- أمين حاريث

- أيوب الكعبي