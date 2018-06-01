الملك يبعث ببرقية تهنئة لملك الأردن ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة ذكرى تولي الملك عبد الله الثاني للعرش.

شوف تيفي

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة ذكرى تولي الملك عبد الله الثاني للعرش.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للملك عبد الله الثاني بن الحسين و الملكة رانيا العبد الله، ولأفراد أسرتهما الملكية ، بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق بتحقيق المزيد من المنجزات على درب التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك : "وإذ أشاطركم والشعب الأردني الشقيق مشاعر الاعتزاز بهذه الذكرى السعيدة، أؤكد لجلالتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة النموذجية بين بلدينا، وجعلها مثالا يحتذى به في علاقات التعاون بين الدول العربية، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وتجسيدا لما يجمعهما من عرى الأخوة الراسخة والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل".