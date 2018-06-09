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بالصور.. ولي عهد أبو ظبي يخصص 50 ألف حصة من الدعم الغدائي للأسر المعوزة في رمضان بالمغرب و بالبداية من كلميم

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 14:17 بالصور.. ولي عهد أبو ظبي يخصص 50 ألف حصة من الدعم الغدائي للأسر المعوزة في رمضان بالمغرب و بالبداية من كلميم | بوليتيك
بالصور.. ولي عهد أبو ظبي يخصص 50 ألف حصة من الدعم الغدائي للأسر المعوزة في رمضان بالمغرب و بالبداية من كلميم
أشادت جمعية ''خيام النوادر'' بكلميم بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم التي تم توزيعها يوم أمس الجمعة 8 يونيو 2018 بكلميم.

شـــوف تيفي:

أشادت جمعية "خيام النوادر" بكلميم بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم التي تم توزيعها يوم أمس الجمعة 8 يونيو 2018 بكلميم.

وتأتي هذه المبادرة ،حسب ما توصلت به "شوف تيفي" في إطار حملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لإفطار الصائم في المغرب للتخفيف من معاناة الأسر المتعففة في المملكة .

و تعكس هذه المبادرة التضامنية الإنسانية العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين، حيث خصص ولي عهد أبو ظبي للمغرب 50 ألف حصة من الدعم الغدائي، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد 2018 لتخليد الدور التاريخي والإنساني والتضامني للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

ونوهت خديجة بحسون رئيسة جمعية خيام النوادر للتنمية بكلميم، بهذه المكرمة الإنسانية لولي عهد أبو ظبي، حيث قالت إن الإمارات العربية المتحدة "كانت دوما سباقة للعطاء والخير والتضامن في كل ربوع المملكة المغربية" معبرة عن أملها في تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية لدولة الإمارات في كلميم.

وقالت إن المبادرة لقيت أصداء إيجابية وأضافت أن المستفيدين عبروا عن أملهم في تحقيق تعاون متقدم بين البلدين في المجالين التنموي والإنساني.

وقالت خديجة بحسون رئيسة الجمعية، إن المستفيدين عبروا عن امتنانهم وشكرهم لولي عهد أبوظبي الذي يساهم في التخفيف من معاناة بعض الفئات المتعففة في شهر رمضان الفضيل.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الإمارات آل نهيان كلميم مكرمة

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