المغاربة يعتبرون أنفسهم الأكثر أمنا في شمال إفريقيا ﻿

أصدرت مؤسسة غالوب تقريرها السنوي حول القانون والنظام لعام 2018، وجاء المغرب في المرتبة 56 من أصل 142 دولة شملها التقرير، محتلا بذلك المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف كل من مصر

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أصدرت مؤسسة غالوب تقريرها السنوي حول القانون والنظام لعام 2018، وجاء المغرب في المرتبة 56 من أصل 142 دولة شملها التقرير، محتلا بذلك المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف كل من مصر والأردن.

وفي هذا الصدد نشرت مؤسسة "غالوب" المتخصصة في تقديم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية، تقريرها السنوي لعام 2018 حول القانون والنظام في بلدان العالم، وحل المغرب في المرتبة 56 عالميا من أصل 142 دولة، بعدما حصل على 81 نقطة من أصل مائة نقطة متراجعا ب 13 مركزا عن تقرير السنة الماضية.



وفي ذات السياق، حل المغرب في المرتبة الثالثة خلف مصر والأردن، متفوقا بذلك على كل من الجزائر 65 ولبنان 70 وتونس 77 وفلسطين 86 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هــذا وحلت سنغافورة في المرتبة الأولى بعدما جمعت 97 نقطة من أصل مائة، متبوعة بالنرويج ب 93 نقطة، وإيرلندا ب 93 نقطة بالنسبة للدول التي احتلت المراكز الأولى عالميا.