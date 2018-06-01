خاص.. سعد عبيد في تصريح حصري لـ '' شوف سبور'' يكشف تفاصيل مشروع '' ما يمكنش 2026'' ﻿

كشف سعد عبيد،الشاب المغربي والفاعل الجمعوي، اليوم السبت، عن تفاصيل رحلته الفريدة للترويج لملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهي تفاصيل مثيرة ممزوجة بالتضحية والألم في مختلف المجالات.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف سعد عبيد،الشاب المغربي والفاعل الجمعوي، اليوم السبت، عن تفاصيل رحلته الفريدة للترويج لملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهي تفاصيل مثيرة ممزوجة بالتضحية والألم في مختلف المجالات.

وقال عبيد في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، إنه أنجح مشروع ما يمكنش 2026 بصرف ما يزيد عن 50 مليون سنتيم من ماله الخاص وبتضحيات جسيمة من زوجته الحامل ''زينب'' التي خاضت معه حلم تحقيق المشروع، علما أن تلك الأموال التي وفرها كانت مخصصة لاستقبال مولوده القادم وذلك بتغيير منزله الذي لا يتجاوز غرفة واحدة، موضحا أنه صرفها بالكامل في التنقل من دولة إلى أخرى لدعم الملف المغربي وتقديم صورة مثالية على الروح الرياضية والوطنية للمغاربة.

وأفاد سعد، أن فكرة مشروع '' مايمكنش 2026'' تتجلى في ملاقاة 26 نجما يوقعون على كرة كتب عليها شعار الترشيح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026، ومنح نَفَس الأمل للكرة مشيرا إلى أن شبيه سامويل إيطو اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني ساهم بقوة في إنجاح المشروع ومنح دفعة قوية لإنجاحه.

وتابع قائلا :'' كان معانا ولد في الجمعية كيشبه بزاف للاعب السابق سامويل إيطو.. وملي لقيت رقم الهاتف ديالو ومن بعد اتصالات عديدة شاف الفيديو وقبل يتعاون معانا''.

وبخصوص قضية توصله بدعم من جهات رياضية أوسياسية، تابع قائلا :'' زوجتي وعائلتي هم من شجعوني على المشروع.. ولم أتلق أي دعم مادي من أية جهة.. هناك أمور لا يمكن تحقيقها بالمال فقط .. أتساءل لو أن المشروع تبنته الجامعة كم كانت ستدفع لإبراهيمو فيتش وميسي وإنييستا''.

والتقى عبيد بداية بالهداف الكاميروني سابقا صامويل إيتو، أحد سفراء ملف الترشيح المغربي لاستضافة مونديال 2026، والذي اقترح عليه اسمي نجمي نادي برشلونة الإسباني أندريس إنييستا.