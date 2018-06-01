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الإعلام الأمريكي: الملف المغربي يتفوق على الملف الثلاثي في سباق الترشيح لاستضافة مونديال 2026

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 13:49 الإعلام الأمريكي: الملف المغربي يتفوق على الملف الثلاثي في سباق الترشيح لاستضافة مونديال 2026 | سبور
الإعلام الأمريكي: الملف المغربي يتفوق على الملف الثلاثي في سباق الترشيح لاستضافة مونديال 2026
كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن الملف المغربي يتفوق حتى الآن على الملف الأمريكي الذي يضم كلا من ''أمريكا، المكسيك وكندا''، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

شوف سبور

 كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن الملف المغربي يتفوق حتى الآن على الملف الأمريكي الذي يضم كلا من "أمريكا، المكسيك وكندا"، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية، أن الملف المغربي يتوفر على 26 صوتا، مقابل 24 صوتا للملف الأمريكي المشترك لحدود الساعة، علما أن 157 جامعة كروية، لم تعلن حتى الآن عن أي ملف ستصوت عليه لتنظيم مونديال 2026.

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الملف المغربي الملف الأمريكي كأس العالم 2026 الفيفا

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