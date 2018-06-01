طقس حار وتساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم السبت ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس حارا شيئا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فضلا عن مرور سحب كثيفة بالواجهة المتوسطية والسايس، والمرتفعات، وبالسواحل والسهول

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس حارا شيئا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فضلا عن مرور سحب كثيفة بالواجهة المتوسطية والسايس، والمرتفعات، وبالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أو أمطار ضعيفة ومتفرقة أحيانا، مع تكون سحب ركامية خلال الزوال بمرتفعات الأطلس. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى. وستتناثر حبات رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى من القطاع الجنوبي وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومعتدلة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، وبشمال ووسط البلاد، وما بين 17 و24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بالمرتفعات والسايس وبالواجهة المتوسطية، وما بين 20 و26 درجة بمنطقة طنجة وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 30 و35 درجة جنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 33 و39 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

أما بالنسبة للبحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين أصيلة وطانطان وبين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان في باقي الساحل الأطلسي.