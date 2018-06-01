 انفـــــراد و بالفيديو..أول خروج إعلامي لرفيقة الخطاف اللي شرملوها ملثمين نــهار رمضان نواحي آسفي+ حقائق مثيرة عن اعتقالها و تنازلها عن القضية ﻿
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انفـــــراد و بالفيديو..أول خروج إعلامي لرفيقة الخطاف اللي شرملوها ملثمين نــهار رمضان نواحي آسفي+ حقائق مثيرة عن اعتقالها و تنازلها عن القضية

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 13:19 انفـــــراد و بالفيديو..أول خروج إعلامي لرفيقة الخطاف اللي شرملوها ملثمين نــهار رمضان نواحي آسفي+ حقائق مثيرة عن اعتقالها و تنازلها عن القضية | مجتمع
انفـــــراد و بالفيديو..أول خروج إعلامي لرفيقة الخطاف اللي شرملوها ملثمين نــهار رمضان نواحي آسفي+ حقائق مثيرة عن اعتقالها و تنازلها عن القضية
في أول تصريح لها، كشفت يومه السبت، الشابة إيمان التي تعرضت لاعتداء من طرف مُلثمين صحاب شرع اليد نواحي جمعة اسحيم بآسفي في رمضان، أنها حرة طليقة نافية أن تكون قد اعتقلت لكنها أكدت أنه تم الاستماع لها

شـــوف تيفي:

في أول تصريح لها، كشفت يومه السبت، الشابة إيمان التي تعرضت لاعتداء من طرف مُلثمين صحاب شرع اليد نواحي جمعة اسحيم بآسفي في رمضان، أنها حرة طليقة نافية أن تكون قد اعتقلت لكنها أكدت أنه تم الاستماع لها في هذا الملف في العديد من المرات.

و خلافا لما صرحت به أمام مصالح الدرك الملكي، نفت إيمان البالغة من العمر 27 سنة في اتصال مع "شوف تيفي" أن تكون على علاقة بالخطاف مؤكدة انها كانت تتعامل معه كباقي أبناء الدوار.

و أكدت ضحية الملثمين، أن قضيتها يتكلف بها محامي نيابة عنها قائلة: "الله ياخد فيهم الحق حيث ظلموني و حكروني و خا يكون الإنسان كافر ميديروش ديك الحالة" مضيفة..غادي نتابعهم و الله منتزال ليهم حيث معندهمش الحق يحطو عليا يديهم.."

 للمزيد من التفاصيل..في الفيديو

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب إيماان آسفي اعتراض ملثمين

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