 مختل عقليا يقتحم مسجدا بتيزنيت مرددا عبارة ''واسيرو المنافقين'' يحدث حالة من الذعر في صفوف المصلين ﻿
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مختل عقليا يقتحم مسجدا بتيزنيت مرددا عبارة واسيرو المنافقين يحدث حالة من الذعر في صفوف المصلين | حوادث و حقوق

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مختل عقليا يقتحم مسجدا بتيزنيت مرددا عبارة ''واسيرو المنافقين'' يحدث حالة من الذعر في صفوف المصلين

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 12:22 مختل عقليا يقتحم مسجدا بتيزنيت مرددا عبارة واسيرو المنافقين يحدث حالة من الذعر في صفوف المصلين | حوادث و حقوق
مختل عقليا يقتحم مسجدا بتيزنيت مرددا عبارة ''واسيرو المنافقين'' يحدث حالة من الذعر في صفوف المصلين
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن شخصا يرجح أنه يعاني من اضطرابات عقلية - أقدم على اقتحام مسجد ''السنة'' بتزنيت أمس الجمعة، واعتلى المحراب وخاطب المصلين بعبارات خادشة للحياء، قبل أن يتوجه إليهم

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن شخصا يرجح أنه يعاني من اضطرابات عقلية - أقدم على اقتحام مسجد ''السنة'' بتزنيت أمس الجمعة، واعتلى المحراب وخاطب المصلين بعبارات خادشة للحياء، قبل أن يتوجه إليهم من مكبر الصوت بالقول ''واسيرو المنافقين''، ما أدى لحالة من الفوضى والذعر والفزع في صفوف المصلين، وألحق خسائر مادية بتجهيزات المسجد.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الشخص المعني يشتغل كمروض للأفاعي ''عيساوي''، وكان ينتقل بين مختلف أحياء المدينة للتسول بالاستعانة بالأفاعي، وعمد إلى اقتحام المسجد المذكور حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم أمس الجمعة، محدثا فيه فوضى عارمة، إذ استغل فترة انتظار المصلين للإمام لاستكمال ما تبقى من ركعات ''قيام الليل''، ليصعد للمحراب ويستولي على مكبر الصوب، وبدأ في ترديد مجموعة من العبارات الفاحشة، قبل أن يختم خطابه بنعت كل الحاضرين داخل المسجد ب ''واسيرو المنافقين''.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف موجة من الرعب في نفوس المصلين الذين تدخلوا لإنزال ''المقتحم'' من على المحراب وانتزاع ''الميكرفون'' من بين يديه وإخراجه، غير أنه أبدى مقاومة شرسة بفعل بنيته الجسمانية القوية، وهو ما تسبب في إلحاق خسائر مادية جسيمة بالتجهيزات الصوتية، ولم يتم إخراجه إلا بعد أن جرى إخطار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا باعتقال الفاعل، وتوجيهه نحو المستشفى الإقليمي للتأكد من سلامته الصحية.

ولم تمر إلا بضع دقائق حتى تفاجأ المصلون باقتحام ''العيساوي'' مرة أخرى المسجد، وأحدث فوضى عارمة داخله، ما جعل الكثيرين يغادرون المسجد خوفا على أرواحهم، ليتدخل بعدها من جديد أفراد القوات المساعدة وعناصر الأمن الذين أخرجوه بالقوة، وتم إغلاق أبواب المسجد وغادر الكل المكان.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت مختل عقليا اقتحام مسجد إحداث فوضى فزع عبارة سيرو المنافقين

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