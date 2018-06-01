فوزي البنزرتي يرغب في ضم دولي جزائري ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن فريق الوداد الرياضي، يرغب في التعاقد مع الدولي الجزائري، سفيان بوشار، لاعب شباب بلوزداد الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة، أن فريق الوداد الرياضي، يرغب في التعاقد مع الدولي الجزائري، سفيان بوشار، لاعب شباب بلوزداد الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت نفس المصادر، أن المدرب التونسي فوزي البنزرتي، هو من طلب من مسؤولي الفريق الأحمر، بضم الدولي الجزائري، حيث يرغب في تعويض رحيل أمين العطوشي الذي انتقل إلى الظفرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

يذكر أن لائحة مغادري فريق الوداد الرياضي، ضمت كلا من كريم آيت فانا ورشيد حسني ودانييل آدجي وشيسوم شيكاتارا ومحمد أولاد وفهد أكتاو وأنس لمرابط ومحسن المهتدي وعصام الشويخ وحمزة الواسطي ونغيسي داهو ومحمد واتارا وكينتانا آليخاندرو.