قبل المونديال.. هذا ما قررته فيفا بخصوص تحاليل المنشطات ﻿

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه لن يعتمد على أي روسي في برنامج الكشف عن المنشطات خلال كأس العالم، وذلك نتيجة برنامج المنشطات الممنهج الذي ضرب البلاد منذ عام 2015.

شوف سبور

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه لن يعتمد على أي روسي في برنامج الكشف عن المنشطات خلال كأس العالم، وذلك نتيجة برنامج المنشطات الممنهج الذي ضرب البلاد منذ عام 2015.

وأكد الاتحاد الدولي أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية بأن " أي روسي لن يكون ضمن برنامج الكشف عن المنشطات، وكل تحاليل العينات ستجرى في مختبرات خارج روسيا حصلت على رخصة من وكالة المنشطات العالمية ".

وقال مصدر في الاتحاد الدولي لوكالة فرانس بريس "اتخذ فيفا جميع الإجراءات الممكنة لتكون عملية نقل العينات آمنة بشكل كبير، ولأسباب أمنية لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل عن هذا الموضوع ".

وقال الفيفا في رد على سؤال لوكالة فرانس بريس بأن "جميع اللاعبين المشاركين في مونديال روسيا سيخضعون لفحوصات عن المنشطات خارج المنافسات وخلالها، معظم اللاعبين سيخضعون لفحوصات مخبرية مرة على الأقل".

واتبع الاتحاد الدولي بالتالي طريقة حذرة في التعامل مع روسيا، ذلك لأنه قبل أربع سنوات كانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي مسرحا لأكبر عملية تلاعب في تاريخ الرياضة، مع وجود عينات بول مزورة في مقر مختبر مكافحة المنشطات، ما شكل حرجا كبيرا للجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وكان الفيفا قد أعلن شهر ماي الماضي، بأن جميع الفحوصات للكشف عن المنشطات التي خضع لها لاعبو المنتخب الروسي الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم على أرضه، جاءت سلبية على الرغم من القيام بتحقيق دقيق في هذا المجال.