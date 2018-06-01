خطير..بعد الفيديو الذي هز المغاربة عبر الواتساب في رمضان..اعتقال الشاب اللي صور تلميذة عريانة تقوم بإيحاءات جنسية بتيزنيت ﻿

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بـمنطقة أمن تيزنيت، أول أمس، شابا في العشرينيات من عمره للاشتباه بـتورطه في افتضاض بكارة فتاة قاصر ونشر مقاطع وأشرطة فيديو جنسية إباحية.

شــوف تيفي:

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بـمنطقة أمن تيزنيت، أول أمس، شابا في العشرينيات من عمره للاشتباه بـتورطه في افتضاض بكارة فتاة قاصر ونشر مقاطع وأشرطة فيديو جنسية إباحية.

وعلم موقع تيزنيت 37، وفقا لـمعطيات توفّرت، أن إيقاف الشاب العشريني جاء على إثر تداول مقاطع فيديو بها مقاطع جنسية وإباحية لتلميذة تتابع دراستها بإحدى المؤسسات الثانوية الإعدادية بـتيزنيت.

وأفادت المعطيات أن الموقوف متورّط في ترويج مقاطع فيديو تعود للتلميذة فضلاَ عن كونه افتض بكارة التلميذة في وقت سابق من ظهور مقاطع الفيديو وانتشارها، على نطاق واسع، عبر تطبيق التواصل “واتساب” كانتشار النار في الهشيم. المعطيات ذاتها أوردت أن الموقوف كان على علاقة غرامية وجنسية بالتلميذة كما أنه يعرفها منذ نحو 4 سنوات خلت.

يشار إلى أن مقاطع فيديو انتشرت خلال الأيام الأخيرة بين مستعملي تطبيق التواصل “واتساب” وتظهر فيها فتاة تبلغ من العمر نحو 16 سنة وهي في وضعية مخلة بالآداب تقوم فيها بممارسات جنسية بعد أن تجرّدت من ملابسها.

نفس المعطيات قالت بأنه لـخطورة الفعل الذي تورّط فيه الموقوف، سيتم تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك بأكادير.