 رسميا.. جوفونتوس يتعاقد مع خليفة بوفون ﻿
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رسميا.. جوفونتوس يتعاقد مع خليفة بوفون

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 11:49 رسميا.. جوفونتوس يتعاقد مع خليفة بوفون | سبور
رسميا.. جوفونتوس يتعاقد مع خليفة بوفون
أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي ، اليوم السبت، عن خليفة جيانلويجي بوفون بعد تعاقده مع الحارس ماتيا بيرين، قادما من جنوى، بعقد يمتد حتى عام 2022.

" شوف سبور"

أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي ، اليوم السبت، عن خليفة جيانلويجي بوفون بعد تعاقده مع الحارس ماتيا بيرين، قادما من جنوى، بعقد يمتد حتى عام 2022.

وقال جوفنتوس، في بيان رسمي عبر موقعه بالإنترنت، إنه توصل لاتفاق مع جنوى للحصول على ماتيا بيرين، مقابل 12 مليون أورو تدفع خلال 3 سنوات، وقد يرتفع المبلغ 3 ملايين أورو أخرى وفق شروط معينة.

وأكد الفريق الإيطالي أنه وقع على عقد عمل لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2022.

وسيتنافس بيرين مع الحارس البولندي الدولي فويتشيك تشيزني، لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق، لخلافة حارسه العملاق جانلويجي بوفون، بعدما قاد الأخير فريق السيدة العجوز للفوز بلقب الكالتشيو للمرة السابعة على التوالي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب جوفونتوس ماتيا بيرين بوفون

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