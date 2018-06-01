 تـــزامنا مع شهر رمضان .. حجز وإتلاف أزيد من 290 كلغ من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ﻿
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تـــزامنا مع شهر رمضان .. حجز وإتلاف أزيد من 290 كلغ من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 11:27 تـــزامنا مع شهر رمضان .. حجز وإتلاف أزيد من 290 كلغ من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك | حوادث و حقوق
تـــزامنا مع شهر رمضان .. حجز وإتلاف أزيد من 290 كلغ من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك
تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة التي تضم جميع المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة بتاونات، من حجز وإتلاف 292 كلغ من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

"شوف تيفي"

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة التي تضم جميع المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة بتاونات، من حجز وإتلاف 292 كلغ من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك بعد عدة عمليات وجولات للمراقبة، همت مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية بالإقليم، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، أسفرت عن تنفيذ 59 عملية مراقبة، منها 24 زيارة شملت المراكز الحضرية و16 عملية همت المراكز القروية و19 زيارة شملت الأسواق الأسبوعية.

وحسب بلاغ لعمالة إقليم تاونات، فإن اللجنة التي تضم مصالح حفظ الصحة ومصلحة المراقبة وحماية النباتات والمصلحة البيطرية والمكاتب الصحية البلدية، زارت ما مجموعه 1166 محلا تجاريا، موزعة على 214 محلا بالمراكز الحضرية و240 محلا بالمراكز القروية و712 محلا بالأسواق الأسبوعية.

كما عملت اللجنة التي تتشكل أيضا من قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بالعمالة والسلطات المحلية بالإضافة إلى اللجن المحلية على مستوى القيادات والباشويات، على أخذ سبع عينات من مختلف المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، قصد إحالتها على مختبرات التحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك فيما يتعلق بجانب الوقاية الصحية.

وأشار المصدر، إلى أن هذه اللجن المحلية قامت بحملات تحسيسية في أوساط التجار ومقدمي الخدمات من أجل حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة، وكذا إشهار الأثمان واحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد سريعة التلف كالحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى احترام أسعار المواد الأساسية المقننة والكف النهائي عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

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شوف تيفي تاونات المواد الغذائية رمضان

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