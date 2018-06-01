قيمة عرض الوداد البيضاوي بخصوص بديع أووك تجهض مفاوضات الرجاء لضم اللاعب ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة، أن حسنية أكادير رفضت العرض الذي قدمه فريق الرجاء البيضاوي بخصوص ضم المهاجم ''بديع اووك'' لصفوفه خلال الموسم القادم.

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر جد مطلعة، أن حسنية أكادير رفضت العرض الذي قدمه فريق الرجاء البيضاوي بخصوص ضم المهاجم "بديع اووك" لصفوفه خلال الموسم القادم.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة فريق حسنية أكادير بررت رفضها للعرض الرجاوي بكونه هزيلا مقارنة بعرض آخر توصل به الفريق بشأن انتقال اللاعب.

واعتبرت القيمة المالية المقدمة من طرف الرجاء لا ترقى لمستوى اللاعب وقيمته، وأن الفريق توصل بعرض أكثر إغراءا وستتم مناقشته في قادم الأيام.

وأشارت مصادر أخرى أن العرض الذي قدمه رئيس فريق الوداد البيضاوي هو ما أجهض إتمام عملية انتقال اللاعب للرجاء البيضاوي.

يشار أن، قيمة منحة التوقيع التي تمنحها إدارة الحسنية للاعب عن كل موسم كروي تبلغ 60 مليون سنتيم .