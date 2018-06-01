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محمد صلاح يضحك على تعليقات راموس ويكشف ما دار بينهما بعد حادث نهائي الأحلام

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 10:55 محمد صلاح يضحك على تعليقات راموس ويكشف ما دار بينهما بعد حادث نهائي الأحلام | سبور
محمد صلاح يضحك على تعليقات راموس ويكشف ما دار بينهما بعد حادث نهائي الأحلام
قال محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، أول أمس الخميس، إن أسوأ لحظة في مسيرته الرياضية هي لحظة إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، التي أجبرته على مغادرة الملعب.

" شوف سبور"

قال محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، أول أمس الخميس، إن أسوأ لحظة في مسيرته الرياضية هي لحظة إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، التي أجبرته على مغادرة الملعب.

وأفاد صلاح في لقاء صحفي لـ"ماركا" الإسبانية، أنه يشعر بتحسن، قائلا :"أنا أفضل الآن. أتمنى أن أشارك في أول لقاء (بكأس العالم) أمام أوروغواي، لكن ذلك يعتمد على شعوري قبيل المباراة".

راموس يجعلك شخصا تبكي ثم يجعلك تضحك

وتابع قائلا : "عندما سقطت على الأرض شعرت بمزيج من الألم والقلق، وأيضا بالغضب والحزن لأنني لن أستطيع إكمال نهائي دوري الأبطال، وبعد لحظات فكرت في احتمال غيابي عن كأس العالم، وكان شعورا مدمرا بالنسبة لي".

وردا على تصريحات سيرجيو راموس حول إصابته بأن صلاح كان هو من جذب ذراعه في البداية بعبارة " ما قاله راموس مضحك".

وضحك صلاح عندما وجهت له الصحيفة سؤالا عن تصريح آخر لراموس، قال فيه إن اللاعب المصري كان بإمكانه إكمال المباراة لو تلقى حقنة، قائلا : "تعليقي أنه من الجيد أن يجعلك شخصا تبكي ثم يجعلك تضحك. ربما بإمكانه أن يخبرني إذا ما كنت جاهزا لكأس العالم".

وتابع: "نعم أرسل لي راموس رسالة (بشأن ما حدث)، لكنني لم أقل له أبدا إن كل شيء على ما يرام".

تأهل مصر إلى كأس العالم له وقع جديد بمثابة فوز إسبانيا بكأس العالم

وبخصوص منافسات كأس العالم قال محمد صلاح، إنها المرة الأولى منذ 28 عاما التي يتأهل فيها المنتخب المصري لكأس العالم، رغم فوزه ببطولة أمم أفريقيا 7 مرات، وكنا الأبطال أعوام 2006 و2008 و2010.

وأفاد صلاح أن التتويج باللقب الإفريقي كان أمرا عاديا، لكن تأهل مصر إلى كأس العالم له وقع جديد، بمثابة فوز إسبانيا بكأس العالم .

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