سقوط سيارة إسعاف بمنحدر جبلي بأولاد برحيل ونقل سائقها في حالة حرجة للمستعجلات ﻿

نُقــِل سائق سيارة إسعاف مساء أمس الجمعة في حالة جد حرجة للمستشفى الإقليمي بتارودانت، بعد إصابته بجروح جد خطيرة إثر حادث سقوط سيارة الإسعاف التي كان يقودها، في منحدر جبلي وعر بمنطقة ''تيزي نتاست''

شوف تيفي:أولاد برحيل

نُقــِل سائق سيارة إسعاف مساء أمس الجمعة في حالة جد حرجة للمستشفى الإقليمي بتارودانت، بعد إصابته بجروح جد خطيرة إثر حادث سقوط سيارة الإسعاف التي كان يقودها، في منحدر جبلي وعر بمنطقة "تيزي نتاست" ضواحي أولاد برحيل.

وأكد مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، أن الحادث ناجم عن تعطل الفرامل والسرعة المفرطة التي كان يسير بها، ما جعله يفقد سيطرته على السيارة، ليسقط في منحدر جد خطير، في منظر وصف بالبشع، ما أدى لإصابته بجروح بليغة عجلت بنقله للمستشفى الإقليمي بتارودانت.

واستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان، وقامت بفتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.