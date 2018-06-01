الأسود في اختبار جديد أمام إستونيا وعينها على الانتصار ﻿

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم مساء اليوم السبت مباراة ودية أمام منتخب إستونيا، على أرضية ملعب أرينا لو كوك في العاصمة الإستونية تالين بداية من الساعة 16.00، استعدادا لكأس العالم 2018 بروسيا وعينه

" شوف سبور"

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم مساء اليوم السبت مباراة ودية أمام منتخب إستونيا، على أرضية ملعب أرينا لو كوك في العاصمة الإستونية تالين بداية من الساعة 16.00، استعدادا لكأس العالم 2018 بروسيا وعينه على تحقيق نتيجة جيدة والظهور بوجه مشرف قبل الرحيل إلى الأراضي الروسية.

ومن المنتظر أن تعرف المباراة حضورا جماهيريا مهما من طرف الجالية المغربية، التي لم تتردد في مساندة الأسود رغم أن المباريات تحمل طابعا وديا.

ويوجد المنتخب المغربي فى مونديال روسيا 2018، ضمن منافسات المجموعة الثانية رفقة كل من البرتغال، إسبانيا وإيران، ويخوض منتخب الأسود أولى مواجهاته فى البطولة أمام المنتخب الإيراني يوم 15 يونيو الجارى.