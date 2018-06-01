حقائق جديدة بخصوص المعتمر الذي انتحر وسط الحرم المكي ﻿

بعدما أقدم معتمر آسيوي ليلة البارحة الجمعة على الانتحار وسط الحرم المكي، عقب صلاة الجمعة بإلقاء نفسه من الدور العلوي لصحن المطاف بالمسجد الحرام، ذكرت مجموعة من التقارير السعودية أن المُنتحر يبلغ

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بعدما أقدم معتمر آسيوي ليلة البارحة الجمعة على الانتحار وسط الحرم المكي، عقب صلاة الجمعة بإلقاء نفسه من الدور العلوي لصحن المطاف بالمسجد الحرام، ذكرت مجموعة من التقارير السعودية أن المُنتحر يبلغ من العمر قيد حياته 35 سنة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الهالك وفي حدود الساعة الـ9:20 من مساء أمس الجمعة، باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي ما أدى لوفاته فورًا، وذلك بسبب إصابته بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس إثر صعوده على الحواجز ورميه بنفسه.

ومن جهتها أعلنت إمارة مكة، أنه تم نقل المنتحر إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق مفصل في حادث الانتحار، وكذا التعرف على هويته، والتحقيق في أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح.

هذا وفور وقوع الحادث تم تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر، لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى طوارئ مستشفى "أجياد" إلا أنه توفي هناك.