 رشوة بقيمة 65 ألف دولار تتسبب في إيقاف رئيس الاتحاد الغاني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد جولة لاعبي المنتخب المغربي بالقرب من مقر الإقامة بتالين قبل مباراة إستونيا | بووز

شاهد جولة لاعبي المنتخب المغربي بالقرب من مقر الإقامة بتالين قبل مباراة إستونيا

سقوط سيارة إسعاف بمنحدر جبلي بأولاد برحيل ونقل سائقها في حالة حرجة للمستعجلات | حوادث و حقوق

سقوط سيارة إسعاف بمنحدر جبلي بأولاد برحيل ونقل سائقها في حالة حرجة للمستعجلات

حقائق جديدة بخصوص المعتمر الذي انتحر وسط الحرم المكي | دولي

حقائق جديدة بخصوص المعتمر الذي انتحر وسط الحرم المكي

غير متوقع..وزارة الشغل تكشف تفاصيل مثيرة عن تعرض عاملات مغربيات بحقول اسبانية إلى تحرش جنسي و اغتصاب وهذا ما كشفته بعد تحقيقات و زيارات ميدانية | مجتمع

غير متوقع..وزارة الشغل تكشف تفاصيل مثيرة عن تعرض عاملات مغربيات بحقول اسبانية إلى تحرش جنسي و

فيديو يظهر حادثا خطيرا لدراجة سباق نارية، انزلقت أثناء سيرها على حافة طريق جبلي | بووز

فيديو يظهر حادثا خطيرا لدراجة سباق نارية، انزلقت أثناء سيرها على حافة طريق جبلي

فيديو يظهر حادثا خطيرا لدراجة سباق نارية، انزلقت أثناء سيرها على حافة طريق جبلي | بووز

فيديو يظهر حادثا خطيرا لدراجة سباق نارية، انزلقت أثناء سيرها على حافة طريق جبلي

خطير وبالفيديو : هاكيفاش فبركوا وقفة ارحل أخنوش أمام الملك | بوليتيك

خطير وبالفيديو : هاكيفاش فبركوا وقفة ''ارحل أخنوش'' أمام الملك

عاجل..شاب هاز السيوفا وباغي يفركع بوطة وسط أخطر حي شعبي بالبيضاء في رمضان+صور | حوادث و حقوق

عاجل..شاب هاز السيوفا وباغي يفركع بوطة وسط أخطر حي شعبي بالبيضاء في رمضان+صور

أفينك أوزيرة البيئة.. كارثة بيئية تضرب بني ملال بسبب الواد الحار للسجن المحلي وها كيفاش | مجتمع

أفينك أوزيرة البيئة.. كارثة بيئية تضرب بني ملال بسبب الواد الحار للسجن المحلي وها كيفاش

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

رشوة بقيمة 65 ألف دولار تتسبب في إيقاف رئيس الاتحاد الغاني

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 09:38 رشوة بقيمة 65 ألف دولار تتسبب في إيقاف رئيس الاتحاد الغاني | سبور
رشوة بقيمة 65 ألف دولار تتسبب في إيقاف رئيس الاتحاد الغاني
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن توقيف كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني وعضو مجلس الفيفا، لمدة 90 يوما بشكل مؤقت بسبب انتهاكات محتملة لميثاق أخلاقيات المؤسسة.

" شوف سبور"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن توقيف كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني وعضو مجلس الفيفا، لمدة 90 يوما بشكل مؤقت بسبب انتهاكات محتملة لميثاق أخلاقيات المؤسسة.

وجاء الإيقاف بعد يوم واحد من حل الحكومة الغانية للاتحاد المحلي للعبة، بعد ظهور مسؤولين منهم نيانتاكي في فيلم وثائقي وهم يتلقون رشوة.

وفضل نيانتاكي عدم الرد على عدة محاولات لطلب التعليق، بينما قال الاتحاد الغاني إنه سيتعاون مع أي تحقيقات.

وظهر نيانتاكي، الذي يرأس الاتحاد الغاني منذ 2005 وانتخب عضوا في مجلس الفيفا في سبتمبر 2016، في فيلم داخل غرفة في أحد الفنادق، وهو يتلقى رشوة قيمتها 65 ألف دولار من رجل أعمال من المفترض أنه يسعى لرعاية البطولة الغانية.

وقال وزير الإعلام الغاني مصطفى عبد الحميد في بيان له، إن الحكومة شعرت بالصدمة والغضب من محتوى الفيلم وستحيل المتورطين في الأمر على الشرطة للتحقيق، ولم يصدر عن الفيفا أي رد فعل بشأن حل الاتحاد الغاني.

ولم يتأهل منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي ستنطلق يوم الخميس المقبل في روسيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم توقيف الاتحاد الغيني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محمد صلاح يضحك على تعليقات راموس ويكشف ما دار بينهما بعد حادث نهائي الأحلام | سبور

محمد صلاح يضحك على تعليقات راموس ويكشف ما دار بينهما بعد حادث نهائي الأحلام

الأسود في اختبار جديد أمام إستونيا وعينها على الانتصار | سبور

الأسود في اختبار جديد أمام إستونيا وعينها على الانتصار

رياضية أمريكية مشهورة تفجرها في وجه ترامب وترفض تنظيم الملف الثلاثي لمونديال 2026 وهذا ما قالته عن المغرب | سبور

رياضية أمريكية مشهورة تفجرها في وجه ترامب وترفض تنظيم الملف الثلاثي لمونديال 2026 وهذا ما قالته عن المغرب

هذا ما قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم للحد من ظاهرة العنصرية في مونديال روسيا | سبور

هذا ما قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم للحد من ظاهرة العنصرية في مونديال روسيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم من قلب مدينة الدار البيضاء..شوفو و حكمو | بــووز
منذ 15 دقيقة

لقطة اليوم من قلب مدينة الدار البيضاء..شوفو و حكمو

الموجز الرياضي... أهم ما قاله رونار قبل مباراة إستونيا | بــووز

الموجز الرياضي... أهم ما قاله رونار قبل مباراة إستونيا

خطير و بالفيديو..التفاصيل الكاملة حول الشاب اللي بغا يفركع بوطا فكازا..من التهديد بالسيوفة و كتابات غريبة على الحائط إلى لحظة القبض..وهاشنو وقع | بــووز

خطير و بالفيديو..التفاصيل الكاملة حول الشاب اللي بغا يفركع بوطا فكازا..من التهديد بالسيوفة و كتابات غريبة على الحائط إلى لحظة القبض..وهاشنو وقع

أحوال الطقس : 09 يونيو 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 09 يونيو 2018

﻿

آخر المستجدات

شاهد جولة لاعبي المنتخب المغربي بالقرب من مقر الإقامة بتالين قبل مباراة إستونيا | بووز
منذ 13 دقيقة

شاهد جولة لاعبي المنتخب المغربي بالقرب من مقر الإقامة بتالين قبل مباراة إستونيا

سقوط سيارة إسعاف بمنحدر جبلي بأولاد برحيل ونقل سائقها في حالة حرجة للمستعجلات | حوادث و حقوق

سقوط سيارة إسعاف بمنحدر جبلي بأولاد برحيل ونقل سائقها في حالة حرجة للمستعجلات

حقائق جديدة بخصوص المعتمر الذي انتحر وسط الحرم المكي | دولي

حقائق جديدة بخصوص المعتمر الذي انتحر وسط الحرم المكي

غير متوقع..وزارة الشغل تكشف تفاصيل مثيرة عن تعرض عاملات مغربيات بحقول اسبانية إلى تحرش جنسي و اغتصاب وهذا ما كشفته بعد تحقيقات و زيارات ميدانية | مجتمع

غير متوقع..وزارة الشغل تكشف تفاصيل مثيرة عن تعرض عاملات مغربيات بحقول اسبانية إلى تحرش جنسي و

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.