رشوة بقيمة 65 ألف دولار تتسبب في إيقاف رئيس الاتحاد الغاني ﻿

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن توقيف كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني وعضو مجلس الفيفا، لمدة 90 يوما بشكل مؤقت بسبب انتهاكات محتملة لميثاق أخلاقيات المؤسسة.

" شوف سبور"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن توقيف كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني وعضو مجلس الفيفا، لمدة 90 يوما بشكل مؤقت بسبب انتهاكات محتملة لميثاق أخلاقيات المؤسسة.

وجاء الإيقاف بعد يوم واحد من حل الحكومة الغانية للاتحاد المحلي للعبة، بعد ظهور مسؤولين منهم نيانتاكي في فيلم وثائقي وهم يتلقون رشوة.

وفضل نيانتاكي عدم الرد على عدة محاولات لطلب التعليق، بينما قال الاتحاد الغاني إنه سيتعاون مع أي تحقيقات.

وظهر نيانتاكي، الذي يرأس الاتحاد الغاني منذ 2005 وانتخب عضوا في مجلس الفيفا في سبتمبر 2016، في فيلم داخل غرفة في أحد الفنادق، وهو يتلقى رشوة قيمتها 65 ألف دولار من رجل أعمال من المفترض أنه يسعى لرعاية البطولة الغانية.

وقال وزير الإعلام الغاني مصطفى عبد الحميد في بيان له، إن الحكومة شعرت بالصدمة والغضب من محتوى الفيلم وستحيل المتورطين في الأمر على الشرطة للتحقيق، ولم يصدر عن الفيفا أي رد فعل بشأن حل الاتحاد الغاني.

ولم يتأهل منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي ستنطلق يوم الخميس المقبل في روسيا.